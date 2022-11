SOLIDARIETA' - I tifosi della Maceratese hanno raccolto 900 euro durante le partite donandoli ad una attività di Cantiano

Novecento euro devoluti alla panetteria Moretti di Cantiano, colpita dall’alluvione dello scorso settembre. È il gesto di solidarietà della Curva Just, che ha raccolto la somma durante le partite in casa e in trasferta dalla Maceratese, e in alcuni locali della città. La tifoseria organizzata biancorossa «intende ringraziare i tanti maceratesi che hanno aderito alla raccolta fondi pro alluvionati promossa dai ragazzi dalla curva. Sono stati raccolti 900 euro devoluti tramite bonifico alla storica panetteria Moretti nel cuore di Cantiano, distrutta dalla recente alluvione. Aggregazione e solidarietà verso i meno fortunati sono valori che non mancheranno mai in Curva Just».