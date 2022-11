Il “miracolo” della Maceratese a Matelica

nasce dalla sagacia tattica di Amadio

SOMMA ALGEBRICA - L'allenatore ascolano ha optato per una robusta barriera difensiva a discapito della solidità del centrocampo, lasciando Loviso in panchina. Il pareggio non sarebbe stato un risultato scandaloso, ma avrebbe tolto ai biancorossi il giusto premio per la loro superiorità tecnica

29 Novembre 2022 - Ore 10:07 - caricamento letture

