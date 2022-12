Maceratese, per un campionato dignitoso

basteranno un centrocampista e un difensore

SOMMA ALGEBRICA - La "finestra" dicembrina di mercato non ha fatto mai miracoli, ufficializzati i primi rinforzi bando ai sogni proibiti. Probabile la cessione di una punta, il portiere under Santarelli deve scegliere se restare in concorrenza con Marani o valutare altre offerte

12 Dicembre 2022 - Ore 18:05 - caricamento letture

