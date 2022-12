Maceratese, tris a Porto Sant’Elpidio e rivoluzione sul mercato

ECCELLENZA - Vittoria per 3 a 0 (in gol Tortelli e doppietta di Mosca) e tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Nella ripresa ha debuttato il nuovo centravanti Andrea De Iulis, in arrivo Giorgio Pagliari. Dopo l'addio dell'ex capitano Loviso almeno altri due giocatori in uscita

di Mauro Giustozzi

Colpo ‘corsaro’ della Maceratese che sul campo del Porto Sant’Elpidio, cenerentola del girone, si impone nettamente, conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza, riscatta il ko casalingo di una settimana fa e puntella una classifica che dovrà essere ulteriormente migliorata nel prossimo scontro diretto interno col Marina che chiuderà anche il girone di andata. In mezzo ad un calciomercato destinato a rivoluzionare la squadra di Amadio i biancorossi fanno il loro dovere al cospetto di un avversario che appare destinato ad una retrocessione quasi inevitabile. Nonostante entrambe le formazioni gravitino nei playout troppa la differenza di organico e di motivazioni tra le squadre: così una volta sbloccato il risultato la Rata non ha dovuto faticare eccessivamente nel controllare la partita, ampliare il bottino di gol e portare in porto un risultato che non poteva essere diverso dalla vittoria. In evidenza il rientrante Mosca autore di una doppietta, ma positive anche le prove di Pucci e Tortelli a centrocampo e dell’under Cirulli.

Maceratese che torna allo stadio ‘Ferranti’ dove ha vissuto il momento più bello di questo 2022, ossia la vittoria contro il Monturano che sancì il salto di categoria dalla Promozione in Eccellenza. Era l’11 giugno scorso ma sembra passata un’era storica visto le condizioni attuali della Rata, in difficoltà in piena zona playout con una squadra da rifondare in questo mercato di riparazione che ha visto già diverse partenze, ultima delle quali l’ex capitano Loviso, e con altri calciatori che radio mercato dà in uscita come uno tra Papa e Mosca (più probabile il primo) e Santarelli che non trovando più spazio ha chiesto di essere ceduto ed oggi era assente, quest’ultimo peraltro il miglior under in rosa visto le ottime prestazioni sfoderate quando è stato chiamato in causa. Richiamato come dodicesimo Farroni.

Per l’attacco si è provveduto ad ingaggiare e convocare per questa sfida la punta 29enne Andrea De Iulis: dopo l’esordio in C con l’Ascoli vanta una lunga militanza in serie D dove ha vestito, tra le altre, anche le maglie di Vis Pesaro e Fano. Quest’estate il centravanti si era legato al Ferentino (Eccellenza laziale) dove ha realizzato 3 reti: tra i possibili acquisti c’è anche Giorgio Pagliari in uscita dal Fabriano.

E’ il primo autentico spareggio salvezza per la Maceratese (il secondo sarà tra sette giorni col Marina) quello con gli adriatici che si trovano ultimi in classifica con appena 3 punti frutto di altrettanti pareggi ed in casa non hanno mai vinto accusando finora 5 sconfitte e 2 pareggi. L’allenatore Amadio per questa importantissima gara non può contare sugli infortunati Bugaro, Battezzati e Toscanella per cui al posto dell’esterno d’attacco schiera Pucci con il ritorno di Casimirri al centro della difesa e la prima da titolare per Iulitti. Nelle fila adriatiche assenti Cifani e Rubicini mister Voltattorni può contare sull’ultimo arrivato, l’esterno Moretti.

Partita che vede i biancorossi partire forte con una certa aggressività e con una conclusione immediata, al 2’, di Tortelli che chiama alla deviazione Schirripa. Ma poi non accade più nulla per una ventina di minuti che trascorrono con gioco che ristagna a centrocampo, tanta noia e squadre che mostrano tutte quelle che sono le proprie difficoltà nella manovra offensiva e nel tirare con pericolosità verso la porta. Così bisogna attendere il 25’ per vedere una parvenza di azione pericolosa con iniziativa di Rivamar che effettua un tiro cross in area sul quale però non arriva sotto misura Mosca alla deviazione. Due minuti prima gli adriatici avevano perso Magliulo per infortunio rilevato dall’under Santori. Improvvisamente al 29’ la Rata la sblocca per merito del rientrante Mosca: il centravanti recupera palla al limite dell’area azzurra, va al tiro che Schirripa respinge, riprende ancora la punta ospite che in diagonale stavolta non lascia scampo, con sfera che si insacca a fil di palo, portando avanti la squadra di Amadio. La timida reazione dei locali porta la firma di Titone che salta il proprio difensore, si presenta davanti a Marani, finisce a terra invocando il fallo, ma l’arbitro lascia continuare il gioco e al 36’ Cirulli fallisce l’occasione del raddoppio: l’under salta due avversari ma poi invece di tirare in porta tenta il passaggio ad un compagno e l’azione sfuma. Rata che mantiene così il vantaggio senza correre particolari rischi fino alla conclusione del primo tempo che vede i biancorossi avanti grazie all’acuto di Mosca. Ripresa che si apre con una ghiotta palla gol non capitalizzata dalla Maceratese: calcio d’angolo tirato da Pucci in area dove arriva Casimirri che di testa, a pochi metri dalla porta, manda incredibilmente fuori. Gol solamente rinviato perché al 19’ i biancorossi raddoppiano con Tortelli che stavolta timbra di testa in acrobazia la rete sugli sviluppi di un corner calciato da Pucci. Passano appena cinque minuti e la Maceratese chiude definitivamente i conti col terzo gol, su azione analoga a quella precedente sugli sviluppi di calcio d’angolo con Mosca che in tuffo di testa sigla la sua doppietta personale prima di uscire per far esordire l’ultimo arrivato, De Iulis. Non accade più nulla fino al triplice fischio finale dell’arbitro Gorreja.

Intanto l’associazione Amici della Rata organizza per venerdì 16 dicembre alle 17 presso l’auditorium di UniMc di via Padre Matteo Ricci 2 l’iniziativa ‘La Maceratese e…Macerata 1922-2022: cento anni di storia’ in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata nell’ambito dei festeggiamenti per il centenario della SS Maceratese 1922 un incontro dibattito nel quale partendo dai più importanti momenti sportivi dei cento anni della società biancorossa si analizzerà il contesto socioeconomico che ha caratterizzato le diverse fasi storiche della città di Macerata.

PORTO SANT’ELPIDIO – MACERATESE 0-3

MARCATORI: Mosca al 29’ p.t.; Tortelli al 19’, Mosca al 24’s.t.

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO (3-4-3): Schirripa; Magliulo (dal 23 p.t. Santori; dal 17’ s.t. Moretti), Landolfo, Tondini; Fuglini, Amici, D’Amicis, Frinconi; Russo, Titone, Bruni (dal 17’ s.t. Khouizima). (Faini, Di Sante, Ponzielli, Cozzi, Orazi, Vallasciani). All. Voltattorni (Palladini squalificato).

MACERATESE (4-3-3): Marani; Iulitti, Strano, Casimiri, Marino; Tortelli, Massei, Pucci (dal 25’ s.t. Massini); Rivamar (dal 12’ s.t. Mancini), Mosca (dal 25’ s.t. De Iulis), Cirulli. (Farroni, Paoli, Bernacchini, Pierluigi, Gentilucci, Papa). All. Amadio.

ARBITRO: Gorreja di Ancona (assistenti Paradisi di Pesaro e Marchei di Ascoli).