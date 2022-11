MACERATA - La Curva Just fa un invito al Comune. Intanto sta organizzando una coreografia e chiede ai tifosi di contribuire: «Abbiamo bisogno dello sforzo di tutti»

Colorare le strade di Macerata di bianco rosso. Questa l’idea lanciata al Comune dalla Curva Just in occasione dei cento anni della fondazione della Maceratese. La curva sta organizzando una coreografia all’altezza della storia del club.

«Abbiamo bisogno dello sforzo e di un contributo di tutti – dice il gruppo -. Chiunque abbia a cuore questi colori, chiunque in diversi anni abbia macinato chilometri per questa maglia, è invitato a contribuire con una quota facoltativa da portare al bar Due Fonti o in curva in ogni gara casalinga» dicono.

La raccolta inizia sabato prossimo, in occasione della sfida alla Jesina, fino al 18 dicembre, quando ci sarà la gara con il Marina «in cui festeggeremo in curva. Lo dobbiamo alla storia, alla città, a noi stessi, a chi ci ha lasciato prematuramente e alle vecchie glorie che ci hanno fatto emozionare indossando la maglia in campo».

La Curva chiede inoltre «uno slancio all’amministrazione comunale. La invitiamo ed esortiamo a colorare di bianco rosso le vie principali della città, in modo da creare il giusto calore, per festeggiare a dicembre i cento anni della gloriosa Società Sportiva Maceratese 1922».