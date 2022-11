IN AZIONE questa mattina i militari della Compagnia di Macerata con il Nucleo cinofili di Pesaro. Sono entrati nei principali istituti superiori

Controlli dei carabinieri nelle scuole contro spaccio e bullismo. I militari ella Compagnia di Macerata questa mattina sono entrati in diversi istituti superiori, con loro anche l’unità cinofila dei carabinieri di Pesaro. L’operazione si chiama Scuole sicure e analogamente agli anni passati è stata avviata già dall’inizio delle scuole.

Comprende tutti comuni che ricadono nel territorio della Compagnia di Macerata. Finora i militari delle 11 stazioni della Compagnia e del Nucleo operativo e radiomobile hanno svolto servizi mirati vicino alle scuole e alle fermate di bus, treni e nei luoghi frequentati dai ragazzi. Una attività che ha consentito loro di raccogliere varie segnalazioni ritenute meritevoli di attenzione. Oggi i carabinieri sono entrati nei principali istituti superiori e hanno controllato corridoi, bagni, aule, e anche l’esterno degli istituti. I militari hanno controllato 28 studenti. Non è stata trovata droga né sono emerse criticità. L’operazione rientra nell’attività di prevenzione che i militari svolgono in provincia, partendo dalle scuole nasce il contrasto a reati come lo spaccio di droga. Non solo controlli ma anche tanta attività di incontri con i ragazzi da parte dei militari, anche qui non solo per il contrasto alla droga ma anche per mettere in guardia su fenomeni come il bullismo e i pericoli che si possono incontrare sul web.