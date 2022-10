Coltiva marijuana in giardino,

denunciato un 37enne

PIEVE TORINA - Nei guai è finito un operaio, aveva anche 300 grammi di sostanza stupefacente

Coltivazione di marijuana nel giardino di casa, denunciato un 37enne, residente in Pieve Torina. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Camerino. Nei guai è finito un operaio. L’uomo, oltre a detenere trecento grammi di sostanza stupefacente, aveva anche cinque piante alte oltre un metro e mezzo e pronte per essere tagliate e messe ad essiccare. I militari, dopo aver effettuato un controllo su strada, spostavano l’attenzione all’auto e alla residenza dell’uomo giungendo alla scoperta della piantagione in avanzato stato di maturazione. Il giovane è stato denunciato per la produzione e detenzione di sostanza stupefacente.



