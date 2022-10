CONTROLLI A TAPPETO dei carabinieri: il bilancio del servizio messo in campo dalla Compagnia di Macerata in tutto il territorio di competenza. Fermati 30 veicoli, identificate 62 persone e passati al setaccio cinque locali

Una denuncia per spaccio, un’altra per furto, un arresto per reati ambientali e quattro patenti ritirate. E’ il bilancio di un servizio di controllo dei carabinieri della Compagnia di Macerata su tutto il territorio di competenza, così come disposto dal Comando provinciale. In campo, sabato sera, i militari della stazioni, del Nucleo Radiomobile e operativo, il Nucleo cinofili di Pesaro e il Nucleo Ispettorato del lavoro. In totale sono state controllate 62 persone, tra cui 20 extracomunitari, 30 veicoli e 25 obiettivi sensibili, tra cui cinque locali.

POLLENZA – In un locale un 41enne è stato trovato in possesso di 8,4 grammi di hashish e 7,2 grammi di cocaina: è stato denunciato per spaccio. Mentre un 25enne è stato segnalato come assuntore alla prefettura perché trovato con 2,3 grammi di hashish.

MACERATA – Rintracciato e arrestato un macedone su cui pendeva un ordine di carcerazione: deve scontare sei mesi di reclusione per reati ambientali e pagare un’ammenda di 2.600 euro.

CORRIDONIA – Un pakistano è entrato in negozio, ha preso un prodotto di poco valore dagli scaffali e se n’è andato senza pagare. La cassiera se n’è accorta e ha lanciato l’allarme. I carabinieri l’hanno trovato ancora con lì con la refurtiva: è stato denunciato per furto aggravato.

Il Norm infine ha denunciato quattro persone per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente.