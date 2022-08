Lotta allo spaccio a Macerata,

polizia locale col cane antidroga

OPERAZIONE degli agenti insieme ai colleghi di Tolentino dotati di una unità cinofila. Identificate 15 persone

Controlli della polizia locale di Macerata con il cane antidroga Billy (un pastore tedesco dell’unità cinofila della Polizia locale di Tolentino). con il pastore tedesco Billy. Gli agenti hanno controllato diverse zone della città come i Giardini Diaz, il terminal bus di piazza Pizzarello, i giardini di via Pallotta, il parco di Fontescodella, corso Cairoli, via Marchetti, via Maestri del Lavoro, viale Trieste, piazza Mazzini, via Crispi, corso della Repubblica, corso Matteotti, via Garibaldi, piazza Annessione, viale Puccinotti e i giardinetti di via Isonzo. Nel corso dell’operazione sono state identificate 15 persone mentre nei giardinetti di via Isonzo è stata trovata una siringa successivamente rimossa.

«Ringrazio la Polizia locale per i servizi che organizza a tutela della nostra città – commenta l’assessore Paolo Renna – e, in questo caso in particolare, per aver contribuito a uno degli obiettivi più importanti, in termini di sicurezza: la tutela dei giovani e la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. Un ringraziamento, inoltre, all’amministrazione di Tolentino con la quale prosegue la sinergia per il contrasto allo spaccio». Apprezzamento per la collaborazione l’ha espressa il comandante della Polizia locale di Tolentino, David Rocchetti: «Dopo diversi contatti, finalmente siamo riusciti a unire le due forze, Macerata e Tolentino, grazie alla stipula di una convenzione ora alla firma del sindaco Sandro Parcaroli che poi verrà ratificata anche dalla nostra amministrazione comunale. Questo ci permette di organizzare servizi antidroga specifici e di intensificare il controllo del territorio». Soddisfazione sia sulla sinergia tra le due polizie locali sia sul fatto di essere riusciti a realizzare questa specificità, è stata espressa dal sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi. La polizia locale di Tolentino è l’unica ad avere un’unità cinofila e questo ha portato a stringere collaborazioni anche con San Severino e Castelfidardo.

