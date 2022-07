Guida sotto effetto di alcol, 2 denunce

Un 19enne nei guai per spaccio

CONTROLLI dei carabinieri dalla costa all'entroterra. A Fiuminata arrestato un uomo che era ricercato a Padova. A Tolentino un giovane dovrà rispondere di cessione di 10 grammi di hashish. A Civitanova e Porto Recanati via due patenti per guida in stato di ebbrezza

29 Luglio 2022 - Ore 14:36 - caricamento letture

Controlli dei carabinieri in provincia, accertamenti su 408 persone, 4 patenti ritirate e 4 auto sequestrate. 45 multe per violazioni al codice della strada.

I militari hanno operato dalla costa all’entroterra nella serata di ieri. Sulla costa i carabinieri delle stazioni di Civitanova e Porto Recanati hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 44enne di Brescia, residente nel Lodigiano e un 26enne albanese che vive nel Fermano.

Entrambi sono stati trovati alla guida con un tasso di alcol nel sangue superiore al limite. Patente ritirata per entrambi e per il 44enne sequestrata l’auto. Nel corso degli stessi controlli i militari hanno segnalato alla Prefettura, quale assuntore di droga, un 52enne della provincia di Cosenza, trovato in possesso di un grammo di marijuana.

A Tolentino i carabinieri delle stazioni di Caldarola e Belforte hanno denunciato per spaccio un giovane 19enne ritenuto responsabile della cessione di 10 grammi di hashish. Inoltre i militari, nel corso di una successiva perquisizione, hanno recuperato altri 3 grammi circa di marijuana, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 230 euro ritenuti provento di spaccio. Nel corso della stessa operazione un operaio 21enne è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di droga.

Ancora a Tolentino è stata ritirata la patente ad un 54enne albanese che vive a Sant’Elpidio a Mare. Alla guida di un’auto di grossa cilindrata ha sorpassato un autocarro nelle vicinanze di un incrocio. Un 50enne, sempre a Tolentino, è stato trovato alla guida di un’auto senza assicurazione. La vettura è stata posta sotto sequestro amministrativo.

A Fiuminata infine i carabinieri hanno arrestato un romeno di 47 anni, residente a Pomezia. I militari lo hanno controllato ed è risultato che su di lui pendeva un ordine di carcerazione della procura di Padova. Deve scontare 8 mesi per evasione e minacce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA