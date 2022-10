Overdose in casa, 45enne in fin di vita

CIVITANOVA - L'uomo è stato soccorso in via D'Annunzio e ricoverato nel reparto di Rianimazione: gravissime le sue condizioni

Aggiornamento delle 20,45 – Alessio Galatolo non ce l’ha fatta, è morto all’ospedale di Civitanova (LEGGI L’ARTICOLO).

Trovato da due amici in casa, privo di sensi: è in condizioni disperate un 45enne che vive a Civitanova e si trova ricoverato in Rianimazione nell’ospedale cittadino. L’uomo, in base agli accertamenti svolti dai carabinieri e dal personale sanitario ha avuto una overdose che gli ha causato un arresto cardiaco e danni cerebrali. Intorno alle 13,30 di oggi il 45enne è stato trovato privo di sensi nella sua casa di via D’Annunzio, a poca distanza dal commissariato di polizia, da due amici che erano andati a cercarlo perché non riusciva a mettersi in contatto. L’uomo ha subito chiamato i soccorsi e sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 che ha condotto l’uomo all’ospedale di Civitanova. Le condizioni del 45enne sono apparse subito molto critiche. Il 45enne è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove si trova. E’ gravissimo per il danno cerebrale riportato. Intanto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Civitanova. Da quanto ricostruito l’uomo ha assunto dello stupefacente e poi è andato in overdose. I militari dovranno ricostruire i contorni della vicenda: se il 45enne fosse solo al momento dell’assunzione dello stupefacente e dove se lo sia procurato.

