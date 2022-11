IL BILANCIO dell'attività dei carabinieri della Compagnia di Camerino in città, a Matelica e Castelraimondo

Otto pattuglie sul territorio e venti carabinieri, con l’ausilio di reparti speciali, per i controlli dei carabinieri della Compagnia di Camerino, coadiuvati dai colleghi dei Nas. L’attività è stata svolta sabato scorso, oltre cinquanta le persone controllate, di cui venti già note alle forze dell’ordine, e 35 veicoli fermati per un verbale al codice della strada.

Sette i locali ispezionati dai militari, una multa di 2mila euro comminata ad un ristorante di Matelica per violazione degli obblighi di comunicazione sui tipi di prodotto, qualità, conservazione e intolleranze. Inoltre, i carabinieri hanno denunciato per spaccio un 33enne albanese residente a Castelraimondo perché trovato in possesso di due grammi di cocaina.