Spaccio di cocaina e eroina,

coppia finisce in manette

MACERATA - Una donna georgiana e un nigeriano arrestati dai carabinieri del Norm dopo che nel corso di una perquisizione sono stati trovati circa duecento grammi di stupefacente

20 Ottobre 2022 - Ore 16:58 - caricamento letture

di Gianluca Ginella

Spaccio di droga a Macerata, due arresti ieri da parte dei carabinieri. In manette sono finiti una donna georgiana e un nigeriano. Questo in seguito ad un blitz dei carabinieri del Nucleo operativo di Macerata in una abitazione di via Gigli dove vivono la donna e l’uomo. L’operazione è stata messa a segno nella serata di ieri.

I carabinieri hanno perquisito una abitazione in cui vivono la 49enne Eka Janaschia, georgiana, e il nigeriano Benjamin Uzoamaka.

I militari hanno trovato droga nascosta in giro per tutta l’abitazione. C’erano sia cocaina, in maggior parte, che eroina. In tutto i carabinieri hanno trovato circa 178 grammi di cocaina, suddivisa in diversi involucri, e circa 40 grammi di eroina.

Dopo il ritrovamento dello stupefacente la donna e l’uomo sono stati arrestati. Sono assistiti dagli avvocati Domenico Biasco (per Uzoamaka) e Raffaele Belogi (per la 49enne). Anche sulla costa ieri c’è stato un arresto per spaccio di droga. In quel caso i carabinieri hanno trovato 20 grammi di cocaina nascosta nella cantina di una abitazione di Potenza Picena. In manette è finito il 23nne Ciro Casillo che poi oggi pomeriggio ha patteggiato 2 anni, pena sospesa, in continuazione con un precedente episodio di spaccio (avvenuto nel settembre 2021).

