Cocaina nascosta in cantina,

in manette un 23enne

POTENZA PICENA - I carabinieri hanno messo a segno una perquisizione in cerca di armi e hanno trovato lo stupefacente. Oggi la direttissima in tribunale, il giovane ha patteggiato 2 anni in continuazione con un altro episodio di spaccio

Vanno a cercare armi, trovano droga: in manette un 23enne che vive a Potenza Picena. I carabinieri della Compagnia di Civitanova ieri pomeriggio hanno messo a segno una perquisizione nella casa in cui vive Ciro Casillo, a Porto Potenza. I militari erano partiti per cercare armi ma hanno trovato altro.

Dopo essere stati nell’abitazione di Casillo, i carabinieri hanno controllato una cantina. Lì i militari hanno trovato 20,3 grammi di cocaina. La droga è stata consegnata ai militari dallo stesso 23enne. Questo pomeriggio si è svolta la direttissima al tribunale di Macerata. Casillo, difeso dall’avvocato Domenico Biasco, ha patteggiato 2 anni, pena sospesa, in continuazione con un altro episodio di spaccio che risale al settembre 2021. In quel caso nella sua casa la Guardia di finanza aveva trovato 18 grammi di cocaina e altrettanti di hashish. Il giovane dovrà inoltre pagare 2.300 euro di multa. L’accusa era sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo.



