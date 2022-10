CONTROLLI - Carabinieri in azione a Porto Recanati e Morrovalle. Sulle strade accertamenti su 56 vetture e 89 persone

Controlli nella zona dell’Hotel House di Porto Recanati e a Trodica di Morrovalle svolti nel pomeriggio di ieri e questa mattina dai carabinieri della Compagnia di Civitanova. Proprio a Morrovalle un uomo di 63 anni è stato trovato con in casa 26 munizioni ed è stato denunciato per la detenzione abusiva dei proiettili. A Porto Recanati i controlli, diretti alle zone più frequentate da persone già note alle forze dell’ordine, hanno portato a segnalare tre portorecanatesi per detenzione di hashish. Sono stati trovati con circa sei grammi, per uso personale. Per la circolazione stradale sono stati controllati 56 veicoli e 89 persone, eseguite ispezioni personali e perquisizioni, Dodici le 12 contravvenzioni, ritirata la carta di circolazione di un suv Nissan per guida senza copertura assicurativa e omessa revisione. Le attività svolte nascono dalle decisioni prese in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dal prefetto Flavio Ferdani.