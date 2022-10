Un arresto per spaccio a Civitanova,

tre patenti ritirate e raffica di denunce

IL BILANCIO dell'attività di controllo messa in campo dai carabinieri del Comando provinciale nel weekend in tutto il Maceratese. In carcere un 29enne: ai domiciliari, è stato sorpreso a cedere droga in un parco. Tra le persone finite nei guai un 30enne trovato alla guida nonostante non avesse mai preso la patente e un uomo di 53 anni, che ubriaco ha creato il caos in un bar. In totale sono state controllate 220 persone e 360 veicoli

Un arresto per spaccio, diverse denunce e tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Con un totale di 220 persone e 360 veicoli controllati. E’ il bilancio dell’attività di controllo messa in campo dai carabinieri del Comando provinciale nel weekend in tutto il Maceratese.

CIVITANOVA – In carcere un 29enne su provvedimento del tribunale di Macerata. Il giovane, operario residente in città, era ai domiciliari per spaccio. Invece di andare al lavoro come autorizzato, è stato sorpreso in un parco a cedere droga. E’ stato trasferito a Montacuto. Sempre in città un altro 29enne è stato denunciato perché dopo essere andato a sbattere con l’auto, è stato trovato positivo all’alcoltest. Gli è stata ritirata la patente per la successiva sospensione.

PORTO RECANATI – Denunciato un tunisino di 25 anni per evasione. Il giovane è stato sorpreso, subito dopo la mezzanotte, nei pressi di una piazza del centro: aveva l’obbligo di dimora nella sua abitazione in orario notturno, imposto dalla Corte d’appello di Ancona. Mentre un uomo dell’Anconetano è stato denunciato per non aver rispettato il foglio di via dalla città costiera.

POTENZA PICENA – Un operaio di 41 anni è stato sanzionato perché trovato alla guida di un’auto nonostante avesse la patente revocata.

MACERATA – Denuncia e patente ritirata per un marocchino di 48 anni di Treia, addetto alla manutenzione dei frigoriferi, trovato alla guida di un furgone ubriaco. Mentre un pensionato 68enne del Teramano è stato denunciato perché trovato in possesso di attrezzi da scasso, che sono stati sequestrati.

MATELICA – Denunciato un 30enne marocchino residente a Cerreto d’Esi perché trovato alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente.

SAN SEVERINO – Nei guai è finito un 53enne residente in città, che dovrà rispondere di ubriachezza, violenza e minacce a pubblico e ufficiale e molestie. L’uomo, infatti, evidentemente ubriaco aveva iniziato a infastidire e minacciare i clienti e il gestore di un bar. All’arrivo dei carabinieri ha tentato di sottrarsi al controllo, minacciando anche i militari.

SAN GINESIO – Denunciato un operaio marocchino di 43 anni. Alla guida della propria auto era rimasto coinvolto in un incidente in località Serrone sulla Provinciale 126. Ferite le persone che erano con lui, mentre lui è stato trovato positivo all’alcoltest. Oltre alla denuncia, ritiro della patente e sequestro del veicolo.

Durante il servizio sono stati controllate in tutto 220 persone e 360 veicoli, con numerose multe per violazioni al Codice della strada. Tra le principali: guida pericolosa, omesso uso delle cinture di sicurezza, omessa revisione del veicolo, dimenticanza del documento di guida, uso del cellulare alla guida.

