CAMERINO - Uno studente trovato con 40 grammi di hashish. Nei guai anche un coetaneo: segnalato in Prefettura come assuntore

Studente denunciato per spaccio: trovato con 40 grammi di hashish pronti per essere ceduti. I carabinieri della Compagnia di Camerino hanno sorpreso un 18enne con la droga nel corso di un controllo, a Camerino, dedicato proprio al contrasto allo spaccio di droga. I militari si sono occupati di svolgere i controlli nei luoghi frequentati dai più giovani. Nel corso dell’operazione un altro 18enne è stato trovato con un piccolo quantitativo di droga e segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacente.