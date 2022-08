Controlli a Montelago:

51 consumatori di droga nei guai

SERRAVALLE - I carabinieri hanno svolto accertamenti su 400 persone. Tre pusher denunciati, sequestrato mezzo chilo di droga

8 Agosto 2022 - Ore 17:45 - caricamento letture

Cinquantuno consumatori di droga segnalati alla prefettura, tre pusher denunciati, 4 etti di marijuana e uno di hashish sequestrati al Montelago Celtic festival. I carabinieri del comando provinciale di Macerata hanno svolto controlli nel corso del fine settimana tra i partecipanti del festival celtico che si svolge sull’altopiano di Taverne di Serravalle. Oltre quaranta i militari impiegati nei giorni della manifestazione per identificare quattrocento giovani e controllate 300 auto. In supporto ai carabinieri c’erano i militari della Tenenza della Guardia di finanza di Camerino e del Nucleo cinofili di Civitanova. Questi ultimi hanno impiegato due pastori tedeschi chiamati Hanima ed Edir che hanno mostrato un fiuto infallibile e consentito di estendere i controlli su di una delle persone fermate che aveva droga sia in auto che a casa. Oltre ai sequestri di droga i carabinieri hanno anche revocato una patente.

