Narcotraffico e gestione

del bilancio,

dibatto con Bommarito e Papiri

CIVITANOVA - L'appuntamento è per domani alle 21 nella sala Cecchetti. Organizza l'associzione Civitasvolta nel ciclo della rassegna "Informazione trasparente"

13 Ottobre 2022 - Ore 11:18 - caricamento letture

Domani alle 21, Dimitri Papiri e Giuseppe Bommarito saranno nella sala Cecchetti, sopra la biblioteca Zavatti di Civitanova, per dibattere su narcotraffico e gestione del bilancio comunale. Tutto rientra nel ciclo della rassegna “Informazione trasparente” , organizzata dall’associazione odv Civitasvolta che si occupa anche della presentazione di libri di autori locali e nazionali su temi culturali e sociologici.

«La città – dice l’associazione – ha bisogno di conoscere, sapere e riconoscere come si affrontano temi di importanza notevole che incidono sulla vita quotidiana di ognuno. Incidono soprattutto sulla sicurezza reale e percepita. Non bisogna aver paura di esternare i fatti che quotidianamente leggiamo sui giornali. Abbiamo invitato tutto il Consiglio comunale, i dirigenti e il presidente del Collegio dei revisori dei conti. Contiamo sul loro contributo per un confronto aperto e leale che spieghi a tutti la correttezza di alcuni provvedimenti e come le infiltrazioni mafiose possano inserirsi nelle attività economiche. Recentemente abbiamo letto che Civitanova è al quindicesimo posto per denunce in materia di droga. La sicurezza di tutti non è un tabù».

© RIPRODUZIONE RISERVATA