44enne portato in ospedale,

era entrato per consumare droga

CIVITANOVA - Allarme in via Della Vela in serata. Polizia e carabinieri hanno scoperto anche bivacchi e tracce di consumo di stupefacenti. L'uomo che era all'interno ha dato in escandescenze anche in pronto soccorso

Casa in costruzione usata come ritrovo per consumare droga, soccorso un uomo di 44 anni che è stato sentito urlare ed è già noto alle forze dell’ordine come assuntore di stupefacenti e pusher. E’ successo intorno alle 19 di oggi a Civitanova. L’allarme lanciato da una residente della zona che ha sentito urla e grida.

Paura attorno alle 19,45 in via Della Vela, nel tratto a sud rispetto all’incrocio con via Piave, una zona residenziale piuttosto isolata rispetto al centro, a pochi metri dall’istituto Stella Maris.

Qui un uomo, residente a Civitanova, 44 anni, nel tardo pomeriggio di oggi è entrato in una casa in costruzione per consumare sostanze stupefacenti. All’interno carabinieri e polizia hanno ritrovato effetti personali come un cappotto, sigarette, occhiali e una siringa.

L’uomo all’improvviso avrebbe iniziato ad urlare con grida lancinanti che hanno attirato l’attenzione dei residenti della zona.

Ad aver lanciato l’allarme una donna che ha chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine. Il 44enne non era nel pieno delle sue facoltà e i soccorritori lo hanno trovato a terra, sdraiato sopra una scala. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha condotto l’uomo in ospedale. Anche qui avrebbe inveito e dato in escandescenze verso il personale sanitario. Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri e polizia. L’uomo infatti si era introdotto illecitamente all’interno della palazzina in costruzione che seppur transennata non presenta porte e finestre e all’interno sono state trovate tracce di bivacco e resti che comprovano un consumo di droga con siringhe e altro materiale.

