Sei piante di marijuana in casa,

denunciato un 52enne

USSITA - L'uomo, di origine laziale e residente nell'entroterra maceratese, è stato trovato in possesso anche di una piccola quantità di sostanza stupefacente e di un bilancino di precisione

Coltivava in casa piante di marijuana, denunciato un 52enne di origini laziali ma residente da tempo a Ussita.

L’operazione è stata portata a termine dai carabinieri di Visso che hanno sequestrato sei piante di marijuana per un totale di circa 650 grammi di sostanza stupefacente, una piccola quantità di droga già pronta e un bilanciono di precisione. L’uomo, in seguito ad una perquisizione personale e dell’abitazione in cui vive, è stato denciato in in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio.

