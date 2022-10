TOLENTINO - Operazione della Guardia di finanza che ha controllato uno dei ragazzi per poi perquisire l'abitazione

Due fratelli arrestati per spaccio di droga a Tolentino. I due ragazzi, sui vent’anni, sono finiti in manette ieri (e si trovano ai domiciliari). Tutto è nato, da quanto emerge, da un controllo avvenuto su strada. La Guardia di finanza della Tenenza di Camerino ha fermato uno dei due fratelli. Da lì l’accertamento si è poi spostato nella casa in cui vivono, a Tolentino, i due ragazzi. I militari delle Fiamme gialle hanno svolto una perquisizione. Nel corso del controllo è stata trovata droga nelle camere da letto di entrambi i ragazzi. Lo stupefacente che avevano in casa era hashish e marijuana. I finanzieri, sentito il magistrato di turno, Enrico Barbieri, e ritenendo di avere prova che la droga fosse detenuta dai due fratelli allo scopo di spacciarla, hanno proceduto all’arresto. I due ragazzi si trovano ai domiciliari. L’udienza di convalida si svolgerà domani al tribunale di Macerata. I due giovani sono assistiti dall’avvocato Massimiliano Wolf.

(Gian. Gin.)

(in aggiornamento)