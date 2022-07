Spaccia a due ragazzi,

Daspo urbano per un 36enne

SAN GINESIO - Un 36enne era stato denunciato a inizio luglio dai carabinieri che poi hanno chiesto e ottenuto dal questore il provvedimento (della durata di due anni). Ritirate due patenti per guida in stato di ebbrezza a Tolentino

Spaccia una dose di cocaina, daspo urbano per un 36enne. L’uomo era stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Tolentino per aver spacciato a due ragazzi, a San Ginesio, lo scorso 9 luglio. Il giovane aveva ceduto la droga nel corso di una serata in un locale di San Ginesio. I militari hanno inoltre chiesto al questore di Macerata, Vincenzo Trombadore, un Daspo urbano per il 36enne. Il questore ha firmato il provvedimento che prevede il 36enne non potrà più frequentare quattro locali pubblici di San Ginesio, nè avvicinarsi a questi, per due anni.

Altre operazione dei carabinieri della Compagnia di Tolentino, diretta dal capitano Giulia Maggi, hanno riguardato il contrasto alla guida al volate. Un paio le patenti ritirate. Il 17 lulgio, a Tolentino, i militari del Nucleo Radiomobile hanno fermato un giovane che era alla guida dell’auto e dopo averlo trovato positivo all’etilometro lo hanno multato e gli hanno ritirato il documento di guida. Il 22 luglio, durante la notte, i carabinieri del Radiomobile hanno fermato un uomo alla guida della propria autovettura con tasso di 2,23 grammi per litro (oltre 4 volte il limite consentito: 0,5 grammi per litro). Via la patente anche per lui. In più auto sequestarta e denuncia.

Di tutt’altro genere l’intervento dei carabinieri a San Severino. In questo caso un uomo era destinatario di revoca del decreto di sospensione dell’ordine di carcerazione da parte della Procura Generale di Ancona. I carabinieri lo hanno portato in carcere per scontare sei mesi di residuo pena dopo una condanna per spaccio di droga a San Severino (reati che risalgono al 2016). Si trova in cella a Fermo.

