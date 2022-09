Aveva oltre 20 grammi di cocaina,

in manette un 36enne

TOLENTINO - Erland Xhelaj è finito in manette nel corso di controlli svolti dai carabinieri. Questa mattina ha patteggiato 4 mesi

Controlli nelle piazze delle spaccio, a Tolentino: arrestato un 36enne albanese, Erland Xhelaj. L’uomo sabato pomeriggio è stato fermato dai militari della stazione di San Severino e del Norm di Tolentino. Aveva con sè tre dosi di cocaina (ognuna di un grammo) pronte per essere consegnate. I militari (il controllo è stato effettuato dai carabinieri della stazione di San Severino con il Nucleo operativo e radiomobile) hanno deciso di perquisire anche l’abitazione di Xhelaj. All’interno della camera da letto i carabinieri hanno trovato un piatto con residui di droga e con sopra una confezione di cellophane con 17 grammi di cocaina. In casa è stata trovata ancora altra droga, sempre cocaina, nascosta in un barattolo contenente riso, che non era ancora stata tagliata. I carabinieri hanno inoltre sequestrato un bilancio di precisione e numerosi ritagli di buste per confezionare lo stupefacente.

Erland Xhelaj, difeso dall’avvocato Gloria Droghetti, questa mattina ha patteggiato 4 mesi e mille euro di multa al tribunale di Macerata (giudice Daniela Bellesi). L’accusa era sostenuta dal pm Raffaela Zuccarini.

