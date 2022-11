CIVITANOVA - E' allarme dopo l'ennesimo caso di overdose in città. Il Pd chiede un Consiglio comunale aperto e una più intensa attività di prevenzione e discussione pubblica: «L'ex procuratore Giorgio lo diceva nel 2014, il problema è sottovalutato. Il Sert denuncia un consumo di cocaina aumentato negli ultimi due anni». L'avvocato Bommarito: «Situazione insostenibile»

«Emergenza droga, tutti zitti. Servono più investimenti e iniziative per la prevenzione», a dirlo sono i consiglieri comunali del Pd Francesco Micucci, Lidia Iezzi e Yuri Rosati dopo l’ennesimo caso di overdose in città.

A rinforzare la tesi di un dibattito necessario anche l’avvocato Giuseppe Bommarito che più volte ha parlato dell’emergenza droga nei suoi articoli su Cronache Maceratesi: «La situazione a Civitanova e dintorni sta diventando insostenibile».

Nel giro di poche settimane infatti sono due i decessi confermati e su altre due morti improvvise c’è da attendere il risultato dell’autopsia. Un dato che allarma i democrat che chiedono di considerare il fenomeno e non lasciarlo nella marginalità del dibattito. «I dati dicono che la droga uccide nelle Marche più che altrove in Italia – spiegano i consiglieri – il Sert denuncia un consumo di cocaina aumentato negli ultimi due anni, ma attorno a questa emergenza sociale regna il silenzio».

I democrat ricordano anche l’omicidio maturato questa estate sul lungomare nell’ambito del mondo dello spaccio e ricordano le parole dell’ex procuratore Giovanni Giorgio: «Gli inviti a parlarne di più cadono nel vuoto come nel vuoto cadde la denuncia del procuratore capo di Macerata, Giovanni Giorgio, quando nel settembre del 2014, parlando di sicurezza, disse che a Civitanova era sottovalutato il fenomeno dello spaccio e del consumo di droga. Dopo otto anni la situazione non pare migliorata. Abbiamo chiesto al sindaco un consiglio comunale aperto sulla sicurezza, ma Ciarapica ha fatto orecchie da mercante».

Chi invece non è mai rimasto in silenzio è l’avvocato Giuseppe Bommarito, da sempre in prima linea con l’associazione “Con Nicola oltre il deserto dell’indifferenza” che dopo gli ultimi casi ha parlato di una situazione a Civitanova e dintorni “insostenibile”. Il 19 ottobre è deceduto infatti Alessio Galatolo, 45 anni, ex dipendente comunale, morto in casa dopo l’assunzione di una dose che gli è stata fatale. Il 4 novembre è stata la volta di Zakaria Mourydi anche lui deceduto in casa e ritrovato il giorno dopo dalla moglie.

Ma ci sono anche altri due episodi di morti improvvise, sempre avvenute sulla costa. E’ stata fatta l’autopsia e questa potrà chiarire se siano anch’esse legate alla droga o se si sia trattato di malori.

Tra chi chiede maggiore attenzione, c’è l’avvocato Bommarito: «La situazione a Civitanova e dintorni sta diventando insostenibile e le autorità si nascondono per negare numeri sempre crescenti, dietro lo stanco rituale dei tempi occorrenti per l’autopsia, anche quando la morte per droga è evidente».