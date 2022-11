VISSO - Il giovane, fermato dai carabinieri durante un controllo, aveva addosso due grammi di stupefacente. Dalla perquisizione domiciliare sono saltate fuori le piantine già in fase di germogliazione

Una vera e propria serra allestita in garage, con lampade, stufe, ventilatori, un impianto di irrigazione a goccia ed una tenda oscurata a coprire e favorire la rapida crescita delle piante di marijuana.

E’ quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Visso, denunciato un 23enne del posto. Il giovane, fermato a bordo della sua auto dai militari per un controllo, aveva addosso due grammi di marijuana. I militari, a quel punto, hanno deciso di perquisire la sua abitazione, scoprendo dieci piante già in fase di germogliazione grazie alle sollecitazioni rese dall’impianto. Per il giovane è cosi scattata la denuncia per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di stupefacenti.