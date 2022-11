MACERATA - Il giovane è stato fermato dagli agenti di una volante e perquisito

Hashish in auto, mdma in camera da letto: denunciato un 23enne. Il giovane è stato fermato alle 15 di ieri dalla polizia di Macerata (Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico) nel corso di controlli nelle zone più a rischio in città per lo spaccio. Gli agenti hanno fermato un’auto con a bordo un giovane. Non ha saputo spiegare cosa ci facesse in zona. I poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento del giovane, hanno perquisito l’auto. Così è saltato fuori un manganello telescopico in metallo (che ha portato alla denuncia per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere) e poi sono stati trovati un bilancino di precisione e circa 7 grammi di hashish divisi in due parti, confezionate per pronte per essere spacciate. Gli agenti hanno deciso di perquisire la casa del 23enne, all’interno della camera da letto è stata trovata Mdma e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. E’ stato denunciato per detenzione di droga a scopo di spaccio.