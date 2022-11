BLITZ della Guardia di finanza in tre magazzini di spedizionieri, identificati e denunciati i tre destinatari: giovani tra i 20 e i 30 anni residenti nella città costiera

Blitz antidroga della Guardia di finanza a Civitanova, maxi sequestro di marijuana. Operazione antidroga delle Fiamme gialle che ha permesso di sequestrare nei magazzini di tre imprese di spedizione, circa 42 chili di marijuana contenuta in sette pacchi.

Identificati e denunciati i destinatari dei pacchi: tre giovani tra i 20 e i 30 anno residenti in città. In particolare, i finanzieri, con l’aiuto dell’Unità cinofila in forza al reparto, hanno sottoposto ad un controllo sommario esterno i colli di alcuni beni giacenti nei magazzini in attesa di essere consegnati ai destinatari. I cani antidroga hanno con insistenza segnalato svariati pacchi e ritenendo che potessero contenere droga, la Finanza, dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte del pm, li ha aperti ed ispezionati, rinvenendo al loro interno, i 42 chili di marijuana. Tutti i pacchi sono stati sottoposti a sequestro. I tre destinatari dei plichi, tutti giovani fra i 20 e i 30 anni di Civitanova, sono stati segnalati alla procura. Sono in corso le indagini per quantificare il livello di thc delle inflorescenze sequestrate.

Proprio ieri la Guardia di finanza di Fermo aveva sequestrato oltre 80 chili di marijuana a tre soci di una srl di Porto Sant’Elpidio dedita al commercio all’ingrosso online.