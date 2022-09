In casa 200 grammi di hashish,

arrestato un 21enne

DROGA - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Tolentino e della stazione di San Ginesio hanno perquisito l'abitazione a Montappone del giovane, che aveva nascosto lo stupefacente in uno zaino. Rinvenuti anche 15 grammi di marijuana, due bilancini, materiale per taglio e confezionamento dello stupefacente oltre ad una piccola somma in denaro

I carabinieri notano i movimenti sospetti di un 21enne e monitorano contatti e spostamenti sin quando non decidono di perquisire la sua abitazione. In uno zainetto trovano oltre 200 grammi di hashish, 15 di marijuana, materiale per il taglio e confezionamento, due bilancini di precisione ed una piccola somma di denaro. Arrestato per spaccio dai militari del Nucleo operativo e radiomobile di Tolentino e della stazione di San Ginesio un 21enne residente a Montappone.

Nei giorni scorsi i carabinieri, nel corso del servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno notato i movimenti sospetti da parte del giovane e, in seguito ai successivi accertamenti investigativi, hanno ipotizzato che tutto era legato ad una attività connessa allo spaccio di stupefacenti. Martedì scorso, nel corso del servizio di osservazione, i militari hanno deciso di intervenire pensando che il giovane nascondesse dello stupefacente nell’abitazione nella sua disponibilità a Montappone.

Hanno trovato diversi tipi di droga, già in parte suddivisa in dosi, oltre a materiale per il taglio e confezionamento, due bilancini di precisione ed una piccola somma di denaro che ritengono provento dell’attività di spaccio. Il tutto è stato rinvenuto occultato in uno zainetto ben chiuso e nello specifico sono stati sequestrati oltre 200 grammi di hashish di diversa tipologia, composto da un panetto intero, due panetti tagliati a metà e svariati piccoli frammenti sempre della medesima sostanza, pronti per la cessione al dettaglio. Inoltre i militari hanno trovato anche circa 15 grammi di marijuana, contenuta in un barattolo di vetro sigillato, già suddivisa e confezionata in dosi pronte per la cessione. Il ventunenne è stato arrestato per spaccio e messo ai domiciliari a disposizione della Procura di Fermo. Vista la sua giovane età il ragazzo, incensurato, è stato rilasciato in attesa che venga fissata l’udienza da parte dell’autorità giudiziaria.

