TOLENTINO - La Guardia di finanza ha messo a segno una perquisizione a casa dei due ragazzi, che hanno 20 e 22 anni, e trovato marijuana e hashish. Oggi sono stati convalidati gli arresti, i due giovani si sono scusati e sono tornati liberi

Arrestati per spaccio di marijuana e hashish, i due fratelli di Tolentino patteggiano 8 mesi e tornano liberi. La direttissima si è svolta questa mattina al tribunale di Macerata. I due ragazzi, che hanno venti e 22 anni, si sono scusati nel corso dell’udienza e poi hanno deciso di patteggiare.

Oltre alla pena di 8 mesi, sospesa, anche 2mila euro di multa. I due ragazzi, L. M., e N. M., entrambi incensurati, sono stati arrestati giovedì a Tolentino. Tutto è partito da un controllo su strada effettuato dai militari della Guardia di finanza della tenenza di Camerino.

Nella serata di giovedì i finanzieri hanno fermato l’auto su cui viaggiava uno dei fratelli. Da lì c’è poi stata una perquisizione nella casa in cui vivono e dove, nelle camere da letto, i militari hanno trovato hashish e marijuana. In tutto in casa sono stati trovati circa trecento grammi di droga. Dopo l’arresto erano stati messi ai domiciliari. Oggi gli arresti sono stati convalidati dal giudice Francesca Preziosi del tribunale di Macerata. I due ragazzi sono assistiti dall’avvocato Massimiliano Wolf.



(Gian. Gin.)