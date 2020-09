ELEZIONI - La vicepresidente dell'Emilia domenica in piazza Vittorio Veneto alle 15, invitata dalla lista Macerata bene comune. La candidata al Consiglio comunale Stefania Monteverde: «Ha il coraggio delle alleanze costruttive con responsabilità e determinazione. È una visione che condivido»

Vicepresidente dell’Emilia Romagna, la più votata al Consiglio regionale alle elezioni dello scorso gennaio, Elly Schlein ha fondato il progetto politico Emilia Romagna Coraggiosa: un progetto ambientalista e progressista. Nelle Marche per sostenere la lista Marche Coraggiose nella coalizione di centrosinistra per Maurizio Mangialardi Presidente, a Macerata viene per dare il suo sostegno al centrosinistra e al suo candidato sindaco Narciso Ricotta. L’appuntamento è per domenica alle 15 in piazza Vittorio Veneto. A presentarla sarà Stefania Monteverde, candidata della lista Macerata Bene Comune e attuale assessora alla cultura e vicesindaco: «Nell’attuale panorama politico Elly Schlein è una delle poche ad avere una chiara visione progressista e ambientalista. Ed è credibile perché ha il coraggio delle alleanze costruttive con responsabilità e determinazione. È una visione che condivido con la lista Macerata Bene Comune ed è il motivo per cui mi candido al consiglio comunale di Macerata. Solo se siamo presenti al governo della città possiamo incidere sul cambiamento e sulle scelte, e non limitarci allo scontento. Anche di questo parleremo insieme a a Elly Schlein a Macerata». Sarà presente anche il candidato sindaco del centrosinistra Narciso Ricotta, Igor Taruffi del Consiglio regionale emiliano e i candidati al Consiglio regionale delle Marche Paola Petrelli e Francesco Bravi (Marche Coraggiose).