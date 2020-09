MACERATA 2020 - Attesa per l'arrivo di Giorgia Meloni domani nel capoluogo. Lunedì alle 16,30 appuntamento da Vere Italie con il senatore di Forza Italia. Si è svolto giovedì sera il corso di formazione politica alla presenza del candidato sindaco Parcaroli

Attesa a Macerata per l’arrivo di Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia sarà nel capoluogo domani pomeriggio alle 17,30 per un comizio in piazza Mazzini (leggi l’articolo). L’incontro pubblico sarà preceduto da un passaggio a Civitanova. A Pesaro invece ci sarà un incontro in piazza con la stampa. Al suo fianco ci saranno Francesco Acquaroli, candidato alla presidenza delle Marche e Sandro Parcaroli, candidato sindaco a Macerata.

Lunedì a Macerata tornerà invece Maurizio Gasparri. “Libertà dalla droga e dal crimine” è il titolo dell’incontro organizzato da Forza Italia che vedrà protagonista il senatore Maurizio Gasparri. L’evento è in programma lunedì 7 settembre alle 16,30 al ristorante Vere Italie, in via Crescimbeni Dopo l’introduzione del coordinatore provinciale e candidato consigliere Riccardo Sacchi, interverranno il dottor Giuseppe Mammana, medico psichiatrico e presidente “Acudipa”, l’avvocato Giuseppe Bommarito, presidente dell’associazione “Con Nicola, oltre il deserto dell’indifferenza” e Gianni Giuli, direttore del Dipartimento di dipendenze patologiche dell’Area Vasta 3. Al senatore Gasparri spetteranno le conclusioni. saranno presenti il candidato sindaco del Comune di Macerata Sandro Parcaroli e il coordinatore regionale di Forza Italia Francesco Battistoni.

***

“Come organizzare una campagna elettorale” è il corso di formazione politica per i neo-candidati promosso dal Nuovo Cdu (Cristiani Democratici Uniti). Si è tenuto giovedì sera al “Vere Italie” ed è stato seguito da un incontro conviviale con il candidato sindaco Sandro Parcaroli, aperto anche ad iscritti e simpatizzanti.

L’evento si è svolto in due momenti, il primo ha visto la figura di Augusto Ciampechini, coordinatore regionale Marche Nuovo Cdu, trattare nel corso di formazione politica le varie fasi della campagna elettorale, quella dell’organizzazione e dell’attuazione, nonché il superamento delle obiezioni e il parlare in pubblico, la composizione del consiglio comunale e della giunta e dei loro atti di indirizzo.

In un secondo momento, la cena conviviale, con Mattia Orioli coordinatore della provincia di Macerata e capolista, insieme al candidato sindaco Sandro Parcaroli si sono esposte le linee programmatiche della coalizione.

Nella serata i due coordinatori del Nuovo Cdu locale, hanno ripercorso brevemente l’itinere ed il corso del partito, fatto in questi ultimi anni, ribadendo alcuni aspetti significati per comprendere l’importanza dell’appoggio del partito alla persona di Francesco Acquaroli e della scesa in campo nelle elezioni di Macerata. «Non daremo sostegno a nessuna lista in campo ma faremo votare direttamente il Presidente. Abbiamo deciso di appoggiare Francesco Acquaroli senza chiedere contropartite in cambio e lo abbiamo fatto per il bene dei nostri territori. Lo abbiamo visto crescere politicamente e amministrativamente, di lui apprezziamo le qualità umane e politiche, e se dovesse vincere, come peraltro indicano i sondaggi, darà certamente prova di saper governare con competenza e capacità i nostri territori. Dopo tanti anni il governo della sinistra giunge finalmente al capolinea e le Marche avranno la possibilità di uscire da un consociativismo politico che ne ha frenato ricostruzione, crescita e sviluppo». Su Macerata Orioli ricorda: «Il nuovo Cdu Maceratese, nel tempo ha voluto rappresentare quel centro, forte nei valori, stabile politicamente e soprattutto coerente nel suo essere saldamente alternativo alle sinistre, fortemente ideologizzate, che hanno condotto Macerata alla desolazione in cui verte.

Abbiamo lavorato molto, cercando di riproporre una cultura politica che ha fatto grande l’Italia e la nostra città, vogliamo rappresentare con molta umiltà i nostri valori, Cristiani Democratici, ripartendo dal basso tra la gente e con la gente, attraverso una politica fattiva e concreta, manifestata nel tempo con idee, proposte incontri, e varie iniziative, e per questo noi ci siamo

Infine Parcaroli, ribadendo il suo impegno forte per Macerata, ha illustrato una serie di proposte per la città, sottolineando l’importanza di un cambiamento atto a invertire velocemente la rotta di una città che ha perso, negli ultimi anni, asset fondamentali. Ringrazio gli amici del Nuovo Cdu per la scelta di appoggiare la mia candidatura. Sono consapevole del grande lavoro che tutti insieme dovremo fare, da subito, per arrestare un processo di decadenza che ha origine nelle scelte miopi del passato, occupandoci con forza e determinazione del futuro. Abbiamo scelto dei temi da sviluppare e da quelli partiremo per cavalcare l’onda di un mutamento profondo, che dovrà tenere conto anche della crisi economica attuale. Sono certo che, insieme, ce la faremo. Il passato non possiamo cambiarlo, ma il futuro sì e dipende dalle scelte che faremo nel presente».