Meloni, doppia tappa in provincia

IL PROGRAMMA della leader di Fratelli d'Italia prevede un primo incontro a Civitanova, domenica alle 16. A Macerata appuntamento in piazza Mazzini alle 17,30

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, domenica pomeriggio andrà prima a Civitanova e poi a Macerata. Sulla costa l’appuntamento è alle 16 ai Due Re, ristorante del lungomare sud, dove sarà presente anche il candidato governatore del centrodestra Francesco Acquaroli. I due si sposteranno poi alle 17,30 a Macerata per incontrare i sostenitori in piazza Mazzini. Lì Meloni lancerà la volata anche al candidato sindaco Sandro Parcaroli, che aveva già avuto la benedizione nella stessa piazza del leader della Lega Matteo Salvini, in città il 6 agosto.

Ultimamente Meloni era stata a Loro Piceno da dove aveva lanciato un video-appello vestita da sposa in favore del settore economico che si regge sui matrimoni. Salvini invece era stato a Porto Recanati, due volte a Civitanova e a Porto Sant’Elpidio per la festa della Lega. Ha promesso di tornare un’altra volta a Macerata prima della fine della campagna elettorale.