Gli articoli più letti e commentati del 2018

Peppina e terremoto, l’ira di Morgoni: «Salvini? Prende meriti che non ha Il governo non sta facendo nulla» POLEMICA – Il deputato del Pd se la prende per il post del ministro dell’Interno con l’annuncio del dissequestro della casa della 95enne di Fiastra: «Si sta montando un teatro propagandistico che non fa onore alla politica» 22 Ago | 88 commenti

Pitbull senza museruola in centro: ne fa le spese una gattina CIVITANOVA – Il cane era a guinzaglio, ma quando ha visto l’altro animale è diventato incontrollabile e ha attaccato. E’ successo in via Cecchetti, è intervenuto il veterinario per salvare la bestiola 14 Gen | 83 commenti

La battaglia di Irene e Sara: «Abbiamo avuto una bambina ma non ci riconoscono come genitori» LA MACERATESE Irene Ferramondo e la compagna Sara Dallabora hanno chiesto al Comune di Piacenza, dove vivono, di registrare la bimba, nata il 24 luglio, come figlia di entrambe. Gli è stato detto di no. «Siamo state costrette a dichiarare il falso» 24 Ago | 58 commenti

La Lega stronca il Flauto di Vick, Morgoni: «Intolleranza inquietante» MACERATA – La risposta del deputato democrat a Patassini e Arrigoni che hanno accusato il Pd di avere a che fare con le scelte registiche dell’opera. Il sindaco Carancini risponde con l’encomio del Sole 24 ore 22 Lug | 53 commenti

«Giuseppe in carcere, Maria in comunità e Gesù bambino se ne va per protesta» L’omelia del vescovo ribelle NATALE – Ecco il messaggio di Monsignor Nazareno Marconi durante la tradizionale messa di mezzanotte celebrata all’Abbadia di Fiastra. Un testo breve ma di forte impatto la sua “Favola di Natale 2018” in cui presenta una Natività completamente sconvolta dalla burocrazia e dalle logiche moderne 25 Dic | 53 commenti

“Un ministro disumano non è benvenuto” Sit-in contro Salvini (foto-video) FERMO – Il presidio promosso dal comitato 5 luglio: “Un provocatore che sta seminando odio e discriminazione”. Il segretario Cigl Di Cosmo: «Siamo qui per non essere accomunati alla condanna che la storia farà della crudeltà di questa politica» 17 Lug | 46 commenti

Morgoni alla Lega: «Esibizione carnevalesca, pensino a restituire i 49 milioni di euro» MACERATA – Il deputato Pd sul caso della nuova villa a ridosso di una fonte storica: «Regolarizzino la loro posizione prima di gettare fango sulla onorabilità di persone come Flavio Corradini». L’ex rettore: «Querelerò attacchi denigratori nei miei confronti». Solidarietà anche da Forza Italia 15 Ago | 46 commenti

«Traini capace di intendere e volere? Me lo aspettavo per come ha agito No alle vendette private» MACERATA – L’avvocato Gianfranco Borgani assiste due delle parti civili al processo per il raid razzista. «L’unica giustizia possibile dopo la morte di Pamela è quella dello stato di diritto» 16 Ago | 46 commenti

I Sibillini dimenticati (cvd) Lo spot della Regione senza la montagna COME VOLEVASI DIMOSTRARE nella pubblicità realizzata per la Rai nemmeno l’ombra dell’entroterra colpito dal sisma. Neanche delle zone che hanno ancora strutture ricettive. L’accusa del sindaco di Sarnano: «Siamo completamente dimenticati». Anche nella didascalia la parte montana è omessa. Le Marche esistono solo, secondo il canale ufficiale Youtube di palazzo Raffaello, «dalle dolci colline al blu del mare Adriatico» 7 Gen | 44 commenti

Migranti bloccati sulla Diciotti, sciopero della fame di Bernabucci: «Smetterò se rispettati diritti umani» PROTESTA – Primo giorno senza cibo per il presidente del Gus di Macerata in segno di protesta per il caso della nave ferma davanti al porto di Catania. Ha anche pubblicato su Facebook la foto di un tagliando della bilancia della farmacia per testimoniare l’inizio del digiuno 25 Ago | 44 commenti

Gentiloni candidato anche nelle Marche? Pronto per lui un collegio maceratese POLITICHE 2018 – Il premier uscente, originario di Tolentino, indicato come nome principale nella lista “top secret” presentata nella direzione regionale di ieri sera. Si deciderà venerdì a Roma 24 Gen | 44 commenti

La Lega “suona” il Flauto: «Offesa per i cittadini che ci hanno votato» ATTACCO ALLA LIRICA – Conferenza stampa dei rappresentanti e dei parlamentari del Carroccio che continuano a gridare allo scandalo per l’opera di Vick andata in scena allo Sferisterio, tra qualche contraddizione e critiche all’amministrazione comunale: «Qui non si vuole censurare l’arte, ma il pensiero unico che vuole veicolarla in un solo verso» 24 Lug | 44 commenti

Sara Giannini, rinnovato l’incarico da «esperta di economia» REGIONE – Ancora 12 mesi da consulente a palazzo Raffaello per l’ex assessore. Il primo contratto risale al 2015 3 Gen | 42 commenti

Autovelox in superstrada «nascosto come in un agguato» (Video) CORRIDONIA – Un automobilista con telecamera fissa sulla macchina ha immortalato la scena: vigili distanti e non visibili. L’ex sindaco Torresi: «Scriverò al prefetto» 17 Gen | 41 commenti

Lasciate in pace Macerata L’EDITORIALE – I due orribili fatti di cronaca che hanno trasformato questa città nel più grande palcoscenico della campagna elettorale. Tra mostri e sparatorie, l’immagine del capoluogo è stata corrotta e manipolata a scopi politici e nel tritacarne sono finiti i maceratesi. Ma questa non è la casa della banda dei nigeriani o dei neofascisti, e va smacchiato quel quadro cupo con cui la si sta dipingendo. Ora serve trasparenza 10 Feb | 40 commenti

Caro corteo, perché non manifestare anche contro droga, schiavismo e illegalità? L’OPINIONE – Manifestare contro il fascismo è anche un dovere costituzionale, ma non basta. Mentre le fazioni perdono tempo ad accusarsi a vicenda il malaffare regna in Italia: spaccio e sfruttamento dell’immigrazione le armi più affilate. Nessun coro e nessuno striscione su queste piaghe 13 Feb | 39 commenti

Omicidio Pamela, spunta testimone: «Ho visto il nigeriano con i trolley vicino al luogo del ritrovamento» ORRORE A MACERATA – Indagini a una svolta. Al momento c’è un unico indagato, il 29enne Innocent Oseghale, in Italia con permesso di soggiorno scaduto, già noto alle forze dell’ordine. Avrebbe agito da solo. La casa di via Spalato 124 è quella dove gli inquirenti ritengono la ragazza sia stata uccisa. Trovati abiti sporchi di sangue e lo scontrino della farmacia dove la giovane martedì mattina aveva fatto un acquisto. L’uomo è stato visto nella serata del 30 gennaio con le valigie, vicino a dove poi sono state abbandonate, a Casette Verdini di Pollenza. Lui nega di essere il killer 1 Feb | 39 commenti

«Pediatria Macerata, un girone infernale» SANITA’ – Assenza di personale, la denuncia di una coppia. Un solo pediatria di notte e bambini che arrivano anche da Tolentino e San Severino 21 Gen | 39 commenti

Cadavere nei trolley, gli accertamenti sul corpo: è Pamela Mastropietro POLLENZA – Si tratta proprio della ragazza di Roma scomparsa dalla comunità Pars di Corridonia lunedì. La testa è stata mozzata, fatti a pezzi braccia e gambe. Il cadavere è stato lavato e sistemato nelle valigie 31 Gen | 38 commenti

“Baldracche”, “cessi”, “checche” Troiani su Facebook ne ha per tutti Altro che «leggerezza» CIVITANOVA – I commenti del vicesindaco sono pieni di insulti, frasi razziste e sessiste. Donne, neri e omosessuali sono il suo bersaglio preferito. Cronache Maceratesi ha analizzato la sua attività sul social network anche indietro negli anni e l’ultimo scivolone sembra non essere un caso isolato. Commentò la scomparsa di Nelson Mandela con un “- 1” e augurò la morte all’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Mentre per tutte coloro che indossano burqa o niqab propose addirittura il napalm. Ma il sindaco non ha nessuna intenzione di togliergli la delega e lui di dimettersi 13 Nov | 37 commenti

Alessandra Mussolini a Macerata, duro faccia a faccia col sindaco (Il video) «Chieda scusa alla mia famiglia» L’EUROPARLAMENTARE in città con una scatola di vermi dopo la pignatta antifascista con il fantoccio del duce, allestita in piazza Battisti per il 25 aprile: «L’immagine di chi lo pretendeva a calci era come quella dell’Isis». Prima la richiesta di dimissioni dell’assessore Monteverde, poi lo scontro polemico e dai toni accesi con Carancini. LE IMMAGINI 27 Apr | 37 commenti

Il 27enne ferito da Traini: «Non sono uno spacciatore, dormo ai Giardini e chiedo l’elemosina» MACERATA – Arresto convalidato e obbligo di firma per il nigeriano Gideon Azeke. Il giovane era stato arrestato ieri per resistenza e lesioni ai poliziotti 18 Set | 36 commenti

Stella, la prima nata a Macerata NUOVO ANNO – E’ venuta al mondo alle 6,12 di questa mattina. I suoi genitori sono di Caldarola. E’ invece un maschietto, Riccardo, l’ultimo bimbo venuto alla luce nel 2017 1 Gen | 36 commenti

In oltre 200 alla passeggiata antifascista (FOTO) MACERATA – Tanti giovani e qualche esponente politico al corteo partito da piazza Vittorio Veneto. Cori anche contro la Lega e Casapound. La manifestazione si è conclusa circa un quarto d’ora dopo mezzanotte e si è svolta in modo pacifico. Blindato da polizia e carabinieri il centro storico 6 Dic | 36 commenti

Il Pd indica Comi, Giannini e Manzi: renziani senza voce in capitolo POLITICHE 2018 – La terna dem passa con 17 voti favorevoli e 8 contrari. La minoranza propone Morgoni e Corradini, ma la proposta non è stata ammessa al voto 22 Gen | 35 commenti

Macerata, spaccio facile: compra eroina in 2 minuti «E’ ora di intervenire» IN UN SERVIZIO di Quarto Grado un giornalista grazie all’aiuto di un esca testimonia come in città continui il mercato della droga anche dopo l’omicidio di Pamela. L’uomo sul cellulare ha 96 numeri di spacciatori nigeriani 3 Mar | 35 commenti

«Fascismo, segnali preoccupanti» Esposto in Procura dell’Anpi CIVITANOVA – Riunione ieri dell’associazione che evidenzia una serie di fatti accaduti in città negli ultimi mesi: dalla presentazione del libro su Donna Rachele al ‘Boia chi molla’ su facebook del vicesindaco passando per le scritte sui muri, lo sfregio alla targa in ricordo del Ghetto di Civitanova Alta, incontri nostalgici e convegni pseudo culturali 22 Gen | 33 commenti

Di Maio a Civitanova (foto-video) «Sblocchiamo la ricostruzione» POLITICHE 2018 – Tanta gente oggi pomeriggio al Cosmopolitan per l’incontro con il candidato dei 5 Stelle alla presidenza del Consiglio: «Ci prenderemo noi la responsabilità di velocizzare le procedure. Nelle zone colpite dal sisma si manifesta il problema dello Stato e della sua burocrazia alla massima potenza». Ai concessionari di spiaggia sulla Bolkenstein: «Si agevolano le big company che vogliono fare shopping all’outlet Italia» 20 Gen | 33 commenti

Il popolo di Traini UNA VALANGA di commenti su Facebook esprimono solidarietà al 29enne e contestano la condanna a 12 anni per strage. Ecco una carrellata di frasi del web-pensiero, uno spaccato della pancia del Paese. Da febbraio a oggi il clima a Macerata non sembra essere cambiato: tira una brutta aria 5 Ott | 32 commenti

Convegno sulla droga diventa un attacco a Carancini: «Non ho colpe su Pamela» MACERATA – L’incontro al teatro della Filarmonica si trasforma in un’arena politica. Il sindaco bersagliato sulle strategie di accoglienza scende dal palco e poi ritorna su richiesta ripetuta del moderatore Iacobone. In collegamento telefonico lo zio della 18enne uccisa Marco Valerio Verni: «E’ morta per omicidio, non per overdose». Il questore Pignataro: «Nessun passo indietro sul controllo del territorio». L’avvocato Bommarito: «E’ cresciuto il rischio per le nuove generazioni sul fronte dello spaccio» 11 Apr | 32 commenti

Le Marche e le “Marchette” IL COMMENTO – Lo spot realizzato dalla Regione con i fondi per il sisma per promuovere il territorio conferma ogni sospetto: dei Sibillini e di tutto l’entroterra terremotato a Ceriscioli & Co. non frega assolutamente niente. L’unica loro preoccupazione è tenere il più possibile i riflettori spenti sulla (mancata) ricostruzione e sbrigarsi a dare un tetto di plastica agli sfollati. Risorse ed attenzioni vengono dirottate altrove 8 Gen | 31 commenti

Oiza apre i 728 anni di Unimc: «Io, studentessa d’origine nigeriana orgogliosa della reazione dopo Traini» MACERATA – Al teatro Lauro Rossi la cerimonia per l’inaugurazione: inclusione, ricostruzione sociale, cooperazione e sviluppo dell’animo umano i capisaldi da cui ripartire. Nei discorsi inaugurali trovano spazio le parole dell’universitaria che ha ricordato i tragici fatti avvenuti in città. Il rettore Adornato: «L’Umanesimo è fondamentale perchè si è riaperto il drammatico problema della condizione umana» 18 Apr | 31 commenti

Sisma, Ceriscioli non ci sta: «A casa si chiedono dove sia finito Sono quasi sempre nel Maceratese» BELFORTE – Il governatore, all’incontro organizzato dal Pd per fare il punto sulla ricostruzione, si toglie qualche sassolino dalla scarpa: «Non ci possiamo permettere il lusso di polemiche fine a se stesse in una tragedia di dimensioni enormi». Filelfo di Tolentino, Itis di San Severino e Campus di Cingoli «si può andare avanti, le scuole sono tutte finanziate» 20 Gen | 31 commenti

Luminarie hot 2 Civitanova nel mirino della Littizzetto «Sindaco e vice fanno gli urologi?» LE SFERE dopo le pornopalme. E la città torna protagonista a “Che tempo che fa” , in prima serata su RaiUno. VIDEO 23 Dic | 30 commenti

L’assessore parcheggia nel posto disabili: «Sì, ma era riservato a una persona che non c’è più» CIVITANOVA – La Hyundai di Maika Gabellieri fotografata in via Cesare Battisti su di un posto per persone diversamente abili. Lei si giustifica: «Io e altri residenti lo usiamo sapendo che non viene utilizzato quando non si trova parcheggio. Altrove non lo farei» 5 Nov | 30 commenti

Le polemiche su RisorgiMarche? Un’occasione persa per tacere IL COMMENTO – Dalle parole del capogruppo dei grillini in Regione Gianni Maggi, passando per il consigliere della Lega Sandro Zaffiri, fino al comportamento levantino della giunta Ceriscioli. Per arrivare addirittura alle voci appositamente fatte filtrare ad arte e subito smentite di una possibile candidatura di Marcoré a governatore delle Marche 12 Ago | 30 commenti

Corradini, l’uomo di Renzi per il restyling «Non mi interessano le correnti ma chi lavora a testa bassa» POLITICHE 2018 – L’ex rettore Unicam accoglie con entusiasmo l’ufficializzazione della sua candidatura: «Sono un uomo operativo, quando Renzi mi ha detto di voler dare dei messaggi positivi al Paese, far crescere il movimento progressista, allora ho accettato». Sara Giannini, la grande esclusa, commenta: «Il partito ha scelto altri, m’inchino al partito» 27 Gen | 29 commenti

Spaccio di droga, le leggi incentivano i trafficanti: serve un cambio di rotta IL COMMENTO – Tre albanesi, presi nell’estate del 2017 mentre stavano sbarcando sulla costa di Porto Recanati la bellezza di nove quintali di cannabis, sono stati condannati dal Tribunale di Macerata a due anni di carcere: è evidente che il sistema repressivo non funziona 2 Dic | 29 commenti

Spot delle Marche senza la montagna, la Regione: «nel prossimo ci sarà» I SIBILLINI DIMENTICATI – Palazzo Raffaello specifica solo oggi che la pubblicità in onda «è solo la prima di tre». Botta e risposta tra l’assessore alla Protezione civile Angelo Sciapichetti e il sindaco di Sarnano Franco Ceregioli. Gli altri video dovrebbero essere online entro il 13 gennaio 8 Gen | 29 commenti

STRAGE Traini condannato a 12 anni RAID RAZZISTA – La sentenza emessa oggi alle 17,20 dalla Corte d’assise di Macerata. Non sono state riconosciute le attenuanti generiche. L’imputato ha commentato: «Ci sta». Il procuratore Giovanni Giorgio: «I giudici hanno accolto le tesi dell’accusa. Importante che abbia preso le distanze dal gesto che ha compiuto». Il legale del 29enne: «Faremo appello, ci sono ampi margini». Provvisionale di 10mila euro per cinque feriti, 2.500 euro al sesto 3 Ott | 29 commenti

Anche l’orrore di un omicidio è merce da campagna elettorale MACERATA – Da Salvini che chiede espulsioni alla Ricciatti pronta a invocare silenzio e rispetto: quando un efferato delitto di provincia entra nel grande circo della politica nazionale. E nel capoluogo la Pantana attacca: «Città fuori controllo, chiederemo il conto al sindaco» 1 Feb | 29 commenti

Fanno sesso in auto, multati due uomini PORTO RECANATI – Sono stati sorpresi dai carabinieri in zona Scossicci in atteggiamenti inequivocabili. Sanzione di 10mila euro 20 Gen | 29 commenti

Il questore: «Sarà tolleranza zero Spaccio sceso dell’80 percento Attenzione ai baby pusher nelle scuole» L’INTERVISTA – Antonio Pignataro dirige la questura di Macerata dal 12 febbraio. «E’ stato un mese impegnativo, di lavoro intenso con i ragazzi, h24 e ha prodotto concreti risultati. La vendita della droga si è ridotta notevolmente. Gli spacciatori stanno studiando nuove strategie e le stiamo monitorando. Dopo l’omicidio di Pamela la città non è più la stessa, ho trovato cittadini scossi. Combatteremo ogni forma di illegalità» 17 Mar | 28 commenti

Carancini: «Spero che la città sia lucida e non si lasci schiacciare dall’odio» ORRORE A MACERATA – Sgomento, paura e inquietudine in via Spalato e non solo per l’efferato delitto di Pamela Mastropietro. Il sindaco si appella al senso di civiltà «che da sempre contraddistingue questa comunità». Fabio Pistarelli, vive nella palazzina accanto a quella dove è stato arrestato il presunto omicida: «Con grande rispetto per il dolore, chi stiamo facendo venire?» 1 Feb | 28 commenti

Risiko Pd, c’è l’elenco dei candidati: fuori Sara Giannini, dentro Corradini e Morgoni POLITICHE 2018 – Sciolti in serata gli ultimi nodi dopo una lunga giornata ad alta tensione. Renzi ha presentato le liste che verranno ufficializzate al termine dell’ultima riunione delle 22,30. Non c’è il nome dell’ex assessore regionale mentre l’ex rettore di Unicam è stato inserito nell’uninominale di Macerata. Confermato il premier Paolo Gentiloni, c’è anche il senatore uscente di Potenza Picena. Comi preceduto dalla Morani, Manzi dietro a Verducci. Ecco la composizione dei collegi 26 Gen | 28 commenti

Nuova villa sotto lo Sferisterio «Per l’antica fonte “Pozzo del mercato” storia di una distruzione annunciata» MACERATA – Il Comune ha autorizzato la costruzione di un edificio con un ampliamento della volumetria a poche decine di metri dall’arena. In questo modo una delle testimonianze della storia della città verrebbe di fatto circondata. Il proprietario del terreno è Flavio Corradini, ex rettore Unicam. La denuncia dell’architetto Silvano Iommi 11 Ago | 28 commenti

Macerata sbigottita e prostrata per i tanti episodi di violenza IL COMMENTO – Gravissimo il danno all’immagine della nostra città. La nostra era una comunità già in piena crisi, innanzitutto economica, con il fallimento di Banca e con il sisma. Poi è arrivata l’immigrazione: la prima ondata è stata assorbita, la seconda no. Intanto la diffusione della droga era diventata devastante. Risollevarsi non sarà facile ma il coraggio dei terremotati sia di esempio 7 Apr | 28 commenti