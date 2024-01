Nebbia allo stadio Montefeltro di Urbino, rinviata a data da destinarsi la sfida fra i padroni di casa e la Civitanovese, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. L’arbitro, Francesco Polizzotto di Palermo, ha deciso di non far iniziare la contesa tra le due formazioni – big match del turno visto che sono prima e terza in classifica, distanti un solo punto – proprio a causa della scarsa visibilità. E’ il secondo match in questa stagione che viene rinviato prima del calcio d’inizio per i rossoblu, dopo quello contro il Montegranaro.

Il tabellino:

URBINO: Petrucci, Nisi, Mataloni, Boccioletti, Giunchetti, Magnani, Cusimano, Dalla Bona, Rivi, Sartori, Montesi. A disp.: Stafoggia, Pierpaoli, Morani, Galante, Esposito, Tagnani, Barro, Sergiacomo, Bellucci. All. Ceccarini.

CIVITANOVESE: Cannella, Pasqualini, Cosignani, Visciano, Ballanti, Passalacqua, Ercoli, Domizi, Paolucci, Becker, Brunet. A disp.: Liberati, Mangiacapre, Candia, Giordani, Ruggeri, Bagnolo, De Vito, Strupsceki, Franco. All. Alfonsi.

TERNA ARBITRALE: Francesco Polizzotto di Palermo (assistenti Serenellini di Ancona e Sannucci di Macerata)