di Andrea Cesca

La Civitanovese sbanca il Diana di Osimo con un gol dell’argentino Becker e si aggiudica il big match della seconda giornata del campionato di Eccellenza.

La squadra allenata da Sante Alfonsi con tanti giovani in campo anche a a causa delle numerose assenze gioca un ottimo primo tempo chiuso in vantaggio di una rete, ma potevano essere di più viste le palle gol capitate sui piedi di Pasqualini e Becker. Nella ripresa i rossoblù controllano la gara, vanno vicini al raddoppio con Strupsceki. L’Osimana alla terza sconfitta consecutiva sfiora il pareggio con Tittarelli, Cannella chiude la saracinesca su Alessandroni. Da segnalare la traversa colpita da Becker e il palo di Tittarelli. Termina 1 a 0 per Visciano e compagni acclamati a fine gara dai propri tifosi.

Temperatura estiva al “Diana” di Osimo, anche la posta in palio è alta. Sia i senza testa che la Civitanovese hanno perso la gara d’esordio in campionato, l’Osimana è caduta anche nel derby di coppa contro il Castelfidardo e qualcuno ha messo in discussione la panchina dell’allenatore Stefano Senigagliesi, uno degli ex dell’incontro. Entrambe meditano il riscatto consapevoli che un’altra battuta d’arresto sarebbe difficile da metabolizzare. Diverse le assenze di rilievo tra le file dei rossoblù, oltre allo squalificato Paolucci sono assenti per infortunio Spagna, Testa e Passalacqua, inoltre Garcia è dovuto tornare in Argentina a causa di problemi familiari. Sante Alfonsi deve ridisegnare l’attacco, le scelte sono obbligate, non è da escludere che il mercato degli svincolati possa riservare novità. L’Osimana deve rinunciare a Patrizi.

Viabilità e relativo servizio intorno al “Diana” lasciano alquanto a desiderare, raggiungere l’ingresso dello stadio non è affatto facile. I tifosi della Civitanovese, in particolare quelli del gruppo “Piazza Conchiglia” hanno fatto sapere che diserteranno il derby di coppa a Macerata ma sono presenti e calorosi ad Osimo; gli ultras giallorossi non sono da meno. La partita è densa di adrenalina ma le occasioni latitano. L’equilibrio si rompe al 24’: Bagnolo buca la difesa dell’Osimana sulla sinistra e mette a centro area dove Becker anticipa anche il portiere e gonfia la rete, 0 a 1. Una mazzata per l’undici locale, il cooling break serve a rinfrescare le idee. La Civitanovese prende coraggio e va vicinissima al raddoppio: al 29’ Fermani si disinteressa del pallone facendosi superare da Pasqualini, il sinistro da ottima posizione del difensore rossoblu termina incredibilmente fuori. La catena di destra dell’Osimana va ancora in affanno, al 34’ bella azione della Civitanovese con Cosignani, Strupsceki duetta con Becker, l’argentino calcia sotto misura, Piergiacomi e la traversa evitano il raddoppio. L’Osimana perso lo smalto iniziale va alla conclusione al 35’ con Bugaro, Cannella vola e respinge. La prima frazione si chiude con gli ospiti in vantaggio di una rete, ma potevano essere di più.

Il secondo tempo si apre con un calcio di punizione di Visciano e il sinistro a girare di Bagnolo poi si fa male Bellucci, entra Mosquera. La prima palla gol dell’Osimana arriva al 55’ Bambozzi serve Tittarelli, il colpo di testa a due passi da Cannella è alto. La Civitanovese replica immediatamente, al 62’ Pasqualini crossa dalla destra, Strupsceki schiaccia di testa, Piergiacomi salva con i piedi in angolo. Cosignani fa il “coccodrillo” sul calcio di punizione di Bugaro, Becker sul fronte opposto impegna Piergiacomi. La fatica comincia a farsi sentire, i ritmi scendono, le squadre si allungano, Labriola cintura Domizi dopo quaranta metri di corsa e si prende il cartellino giallo. Nonostante il caldo e l’afa l’Osimana prova ad agguantare il pareggio, al 78’ il neo entrato Alessandroni calcia basso, grande risposta di Cannella. Nell’ultimo assalto in pieno recupero Tittarelli di testa colpisce il palo, poi Labriola viene murato in angolo. Mercoledì si torna in campo per la Coppa Italia in Eccellenza, è in programma la gara di ritorno degli ottavi di finale: sarà nuovamente derby con Maceratese-Civitanovese e Osimana-Castelfidardo.

Il tabellino:

OSIMANA (4-4-2): Piergiacomi 7; Calvigioni 5,5, Bellucci 5,5 (8’ st Mosquera 5,5), Labriola 6, Fermani 5,5 (44’ st Montesano ng); Bugaro 6, Bambozzi 6, Borgese 5,5 (26’ st Alessandroni ng), Triana 6; Buonaventura 5,5, Tittarelli 5,5. A disp. Santarelli, Di Lorenzo, De Angelis Nicolò, Falcioni, Marchesini, Montesano, De Angelis Mattia. All. Senigagliesi

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Cannella 7; Pasqualini 6,5, Lanari 6,5, Ballanti 7, Cosignani 6,5; Visciano 7, Domizi 7; Becker 7 (28’ st Ruggeri ng), Bagnolo 7 (20’ st Ercoli ng), Strupsceki 6,5; Brunet 7. A disp. Taffi, De Vito, Bekjiri, Mercoldì, Mangiacapre, Giordani, Falkenstein. All. Alfonsi

TERNA ARBITRALE: Alban Zadrima di Pistoia (assistenti Morganti di Ascoli Piceno e Sorrentino di San Benedetto del Tronto)

RETE: pt. 24’ Becker (C)

NOTE: spettatori 800 circa. Calci d’angolo 5 a 4 per l’Osimana. Ammoniti Bugaro, Cosignani, Strupsceki, Bambozzi, Labriola, Cannella. Recupero: 7’ (2+5).