di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Falcioni)

La premiata ditta Perri-Minnozzi spedisce avanti la Maceratese in Coppa Italia, regalando la vittoria nell’atteso confronto contro la Civitanovese. Dopo tre derby senza successo la Maceratese torna a battere la Civitanovese al termine di una gara che non resterà negli annali per lo spettacolo offerto.

Sfida non esaltante a livello tecnico e agonistico che si può racchiudere nel primo tempo nella clamorosa palla gol fallita da Ercoli sullo 0-0 punita dopo pochi minuti dal gol di Perri ancora una volta a segno dopo la rete realizzata al Chiesanuova. La rete del raddoppio è arrivata invece nell’ultima azione del recupero, quando la Civitanovese ha tentato lo sforzo finale per pareggiare e prolungare la sfida. Per il resto gioco che ha stazionato a metà campo, con imprecisioni sui due fronti e rarissime occasioni gol costruite. La difesa della Maceratese ha confermato le sue qualità mentre i rossoblu non sono riusciti quasi mai a pungere verso Gagliardini con efficacia.

Enorme lo spiegamento di forze dell’ordine in città, con diversi punti presidiati da posti di polizia e vigili urbani mentre dall’alto sorvola lo stadio un elicottero della Polizia di Stato.

Sugli spalti, però gli spettatori sono meno di mille, non tali da giustificare un utilizzo così massiccio di forze dell’ordine, con un manipolo di una trentina di tifosi rossoblu assiepato nel settore ospiti che espongono lo striscione ‘Esserci è un diritto. Lavorare è un dovere’. In tribuna ci sono molti addetti ai lavori tra cui i diesse Cicchi, Fanesi e Conti. Presente in tribuna anche il fuori rosa Napolano a seguire il derby. Si riparte dall’1-1 dell’andata, con i padroni di casa che possono contare sul minimo vantaggio di aver segnato un gol in trasferta che in caso di 0-0 peserebbe tantissimo per la qualificazione al turno successivo. Chi passa affronterà il Tolentino.

Si gioca in un pomeriggio caldo, come prevedibile scarsa l’affluenza di tifosi visto giorno e orario in cui è stato fissato il derby di Coppa Italia. Maceratese che si presenta senza lo squalificato Sensi rilevato al centro della difesa da Moschetta che fa coppia con capitan Strano. In attacco Perri preferito a Minnozzi. Civitanovese ancora incerottata: torna disponibile solo Paolucci, ma sono ancora assenti causa infortunio Spagna, Passalacqua e Testa oltre a Garcia volato in Argentina per problemi familiari. In panchina De Vito in ritardo di preparazione mentre Bernardini è stato svincolato. Avvio di partita con due calci d’angolo consecutivi senza effetto per la Rata che al 12’ perde per infortunio Tortelli rilevato da Massei. Al 18’ prima palla gol della partita con D’Ercole che sfonda sulla destra, il cross è per Ruani che in area appoggia a Cirulli la cui conclusione forte è però ribattuta da un ottimo Cannella. Poco dopo ancora D’Ercole porta scompiglio nell’area adriatica con Cannella che respinge.

Preludio ad un contropiede che poteva essere letale per i padroni di casa che però Ercoli, solo di fronte al portiere, fallisce strozzando la conclusione sul fondo. Si accende il derby e la Rata passa: filtrante in area per Perri che difende palla e sull’uscita di Cannella lo batte con un tiro preciso portando avanti la Maceratese ed andando ad esultare sotto la curva Just. Biancorossi che prendono fiducia e con un giro palla più veloce costringono i rossoblu sulla difensiva. Squadra di Alfonsi che nella parte finale del tempo prende coraggio e sposta il baricentro nella metà campo avversaria provando a cercare il pareggio. Al 40’ contropiede biancorosso con Perri che si invola serve un assist a Cirulli il cui tiro termina però alto. Avvio di ripresa con una punizione di D’Ercole che finisce alta sulla traversa. Attorno al quarto d’ora dentro Brunet e Di Ruocco che vanno a modificare le formazioni iniziali.

Ripresa con gioco in prevalenza a centrocampo senza particolari sussulti nei primi venti minuti. Molta imprecisione nella Civitanovese che deve tentare di rimontare e Maceratese che preferisce controllare la sfida più che affondare alla ricerca del raddoppio. Un paio di tiri velleitari di Brunet e Di Ruocco non scaldano i tifosi dell’Helvia Recina fino all’extratime quando un guizzo di Minnozzi chiude definitivamente i giochi. Il derby tornerà ancora e sarà il terzo nel giro di poco di un mese, in campionato, all’Helvia Recina il 1° ottobre mentre per la Maceratese domenica seconda trasferta consecutiva nel pesarese, stavolta a Urbania. La Civitanovese, al Polisportivo, riceverà il Chiesanuova.

Il tabellino:

MACERATESE (4-3-3): Gagliardini 6; Martedì 6, Moschetta 6, Strano 6,5, Nicolosi 7; Ruani 6 (dal 45’ s.t. Marcolini s.v.), Pagliari 6,5, Tortelli s.v. (dal 12’ p.t. Massei 6,5); D’Ercole 6 (dal 15’ s.t. Di Ruocco 5,5), Perri 6,5 (dal 36’ s.t. Minnozzi 6), Cirulli 5,5 (dal 33’ s.t. Iulitti s.v.). (Amico, Chimezie, Luciani, Mancini). All. Lattanzi 6.

CIVITANOVESE (4-4-1-1): Cannella 6,5; Pasqualini 6, Lanari 5,Visciano 6, Cosignani 6 (dal 39’ s.t. Ciottilli s.v.); Ercoli 5 (dal 12’ s.t. Brunet 5), Ruggeri 6 (dal 31’ s.t. Mangiacapre s.v.), Domizi 5,5, Strupsceki 6; Bagnolo 5 (dal 25’ s.t. De Vito 6); Paolucci 5. (Taffi, Bekjiri, Mercoldì, Giordani, Becker). All. Alfonsi 6.

TERNA ARBITRALE: Pigliacampo di Pesaro 6 (assistenti Baldisserri di Pesaro e Busilacchi di Ancona).

MARCATORI: Perri al 20’ p.t.; Minnozzi al 48’ s.t.

NOTE: spettatori 800 circa. Ammoniti: Ruggeri, D’Ercole. Angoli: 2-2. Recupero: 2’ p.t., 5’ s.t..



