Stefano Spagna torna alla Civitanovese. Il 32enne attaccante nato a Ginevra, protagonista in Serie D nelle ultime due stagioni con la maglia del Porto D’Ascoli, ha firmato il contratto che lo lega, a distanza di dieci anni dall’ultima volta, alla squadra rossoblu. Era il campionato 2012-2013 quando ha vestito i colori della Civitanovese, ora ritorna dopo aver scelto il progetto della società del patron Profili, preferendolo ai tanti che gli sono stati proposti.

«Sono contentissimo di tornare a vestire questi colori, sono affezionato a questa piazza e spero di ricambiare in campo la fiducia che mi è stata data – queste le parole del nuovo arrivo Stefano Spagna-. So di poter contare sul dodicesimo uomo in campo rappresentato da un tifo di altre categorie. Giocare qui ha sempre un sapore diverso, non vedo l’ora di iniziare».