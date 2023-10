di Andrea Cesca (foto di Federico De Marco)

Il Montegiorgio frena la corsa della Civitanovese. Dopo cinque vittorie consecutive la squadra di Sante Alfonsi viene fermata sul pareggio, il primo di questo campionato.

Le difese concedono poco o nulla, i portieri restano pressoché inoperosi, inevitabile lo 0 a 0 finale. I pareggi di Urbino e Urbania rispettivamente contro K Sport Montecchio Gallo e Atletico Azzurra Colli lasciano immutate le distanze ai vertici della classifica. Nell’economia del gioco della Civitanovese hanno pesato le assenze di Becker e Visciano. Il Montegiorgio torna a casa con un punto prezioso, meritato.

Tre partite in otto giorni. Dopo il riposo forzato a causa del lutto che ha riguardato la terna arbitrale designata per la partita con il Montegranaro, la Civitanovese si rituffa nel campionato. Al Polisportivo arriva il Montegiorgio dell’ex Roberto Vagnoni per l’ottava giornata del campionato di Eccellenza, la squadra fermana è all’asciutto di vittorie dopo sette partite, lo score è di cinque pareggi e due sconfitte. Mercoledì prossimo al Ferranti di Porto Sant’Elpidio è in programma il recupero della settima giornata contro il Montegranaro, tra una settimana trasferta a Villa San Filippo contro la Sangiustese.

In questi giorni la società guidata da Mauro Profili ha definito il tesseramento di Gabriel Fernando Candia, terzino destro argentino che nelle ultime settimane si è allenato agli ordini di Sante Alfonsi. Per fare fronte all’assenza dello squalificato Visciano l’allenatore sambenedettese schiera dal primo minuto Ruggeri, prima da titolare in campionato anche per Ercoli a causa dell’assenza di Becker. L’argentino si è allenato ma non figura tra i convocati, come pure Spagna. In panchina c’è l’argentino Guedak Thiago, centrocampista argentino classe 2005, già schierato con la Juniores rossoblù. Nelle file del Montegiorgio manca Albanesi.

La Civitanovese reduce da cinque vittorie consecutive scende in campo in maglia bianca. Il Montegiorgio fa girare palla, al 3’ la prima conclusione è di Brunet, palla sull’esterno della rete. In ricordo di Roberto Rogante scomparso due anni fa gli ultras della Civitanovese espongono lo striscione “Momò vive”. I padroni di casa avanzano il baricentro, ma non si registrano tiri in porta. Capitan Ballanti al 25’ chiude magistralmente su Bardeggia in contropiede. Due minuti dopo Testa rinvia con i piedi, Brunet si avventa sulla palla e calcia ad incrociare, palla fuori.

La Civitanovese parte in attacco nel secondo tempo, al 49’ Bagnolo si accentra palla al piede e dal limite dell’area lascia partire il sinistro deviato in angolo. Alfonsi manda in campo Paolucci al 57’ per fare coppia con Brunet, Ballanti si avvicina al numero 20 e gli lascia la fascia di capitano. Alfonsi prova a rimescolare le carte inserendo anche Garcia e Guedak, il Montegiorgio guadagna qualche metro, al 71’ assist di Maranesi per la battuta al volo di Milozzi, alta. Nei minuti finali entra anche Falkenstein ma il risultato non si schioda dallo 0 a 0. Il Montegiorgio ci prova a tempo scaduto con Bardeggia.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-3-3): Testa 6; Pasqualini 6, Ballanti 6, Passalacqua 6, Cosignani 6; Ruggeri, Domizi 6,5, Ercoli 5,5 (25’ st Garcia ng); Bagnolo 6 (25’ st Guedak ng), Brunet 5,5 (41’ st Falkenstein ng), Strupsceki 5,5 (12’ st Paolucci 5,5). A disp.: Cannella, Candia, Lanari, De Vito, Mangiacapre. All. Alfonsi

MONTEGIORGIO (3-4-1-2): Forconesi 6; Diakhaby 6, Rossini 6, Marcatili 6; Milozzi 6, Zancocchia 6, Gori 6, Candidi 6; Capparuccini 5,5; Bardeggia 5,5, Paracati 5,5 (1’ st Maranesi 6) A disp.: Grifi, Costanzi, Zamputi, Torquati, Vignaroli, Belleggia, Traini, Cobo. All. Vagnoni

TERNA ARBITRALE: El Houssine El Mouhsini di Pesaro (assistenti Baldoni di Ancona e Dervishi di San Benedetto del Tronto)

NOTE: spettatori 600 circa. Calci d’angolo 4 a 0. Ammoniti Capparuccini, Gori, Paolucci, Ruggeri, Profili, Passalacqua, Pasqualini, Testa. Recupero: 4’ (0+4’).