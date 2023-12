di Andrea Cesca

Un calcio di rigore di Trudo al 92’ fa cadere l’imbattibilità in trasferta della Civitanovese. I rossoblù erano chiamati a riscattare il deludente pareggio interno contro il Monturano Campiglione, la squadra di Sante Alfonsi invece delude le aspettative e chiude il 2023 con una sconfitta. Al “Pacifico Carotti” matura la terza battuta d’arresto del girone di andata, resiste il primo posto in classifica seppure in coabitazione con il sempre più sorprendente Chiesanuova. La partita è stata condizionata dalle decisioni del direttore di gara, quattro sono stati gli espulsi (due per parte) una sfilza interminabile i cartellini gialli, ma la gara non è stata cattiva. Il campionato di Eccellenza adesso si ferma, riprenderà il 7 gennaio con la prima giornata del girone di ritorno, la Civitanovese sarà di scena al Montefeltro di Urbino.

Ultimo impegno ufficiale dell’anno, ultima partita del girone di andata nel campionato di Eccellenza Marche. Al “Pacifico Carotti” di Jesi la Civitanovese si gioca il titolo di campione d’inverno, platonico ma significativo. Nelle ultime otto partite la squadra di Sante Alfonsi ha avuto un andamento lento: due vittorie, cinque pareggi e una sconfitta. «Un altro primo tempo così e la squadra dovrà fare i conti con me”» ha tuonato il presidente Mauro Profili dopo il pareggio interno con il Monturano Campiglione. La Jesina non è partita per disputare un campionato di vertice, ma si trova a ridosso della zona playoff: «Non possiamo perdere anche questo treno» ha affermato l’allenatore dei leoncelli Simone Strappini. La Civitanovese è imbattuta in trasferta, nelle file dei rossoblu torna Passalacqua dalla squalifica, è ancora assente Becker per infortunio, debutta dal primo minuto Valentini, ritrova la maglia da titolare anche Strupsceki. La Jesina è priva di Thiago Capomaggio fermato dal giudice sportivo, non può ancora scendere in campo l’ultimo arrivato Chanana.

La partita è molto sentita dalle tifoserie, gli sfotto iniziano poco dopo il fischio di inizio preceduto da un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Antonio Juliano. Il manto erboso in alcune zone del campo lascia a desiderare, la palla ha un rimbalzo irregolare. La Jesina approccia meglio la partita, dopo 2’ Lucarini colpisce il palo con un colpo di testa ma l’assistente ha la bandierina alzata per segnalare il fuorigioco. Alfonsi inverte la posizione di partenza Valentini e Buonavoglia, al 26’ Visciano calcia una punizione tagliata sulla trequarti destra, Domizi di testa prende in contro tempo Pistola ma la palla esce. La partita si mette male per la Civitanovese sul finire del primo tempo, al 38’ Buonavoglia già ammonito si prende un altro cartellino giallo per un fallo su Trudo a ridosso della linea laterale dell’area di rigore e viene espulso; quelli della Civitanovese protestano, anche Valentini finisce sul taccuino dei cattivi. Con la Civitanovese in dieci uomini riprende coraggio la Jesina, al 40’ destro Marcucci dal limite, para Testa. La Jesina spinge, Ballanti si immola sul destro a botta sicura di Nazzarelli al 43’ e salva il risultato. Dopo due minuti di recupero termina la prima frazione, al rientro nel tunnel degli spogliatoi c’è qualche attimo di tensione, anche gli uomini delle rispettive panchine si scambiano “convenevoli” carichi di adrenalina, l’espulsione di Buonavoglia fa e farà discutere. Al duplice fischio si contano un cartellino rosso e otto cartellini gialli.

All’inizio del secondo Alfonsi manda in campo Candia, un difensore, e lascia negli spogliatoi Valentini, cambia il modulo, la Civitanovese si mette 4-4-1. Gli ultras della Civitanovese sistemati in gradinata non le mandano a dire al signor Manis di Oristano in avvio di ripresa. La giacchetta nera diventa protagonista al 55’ quando estrae il cartellino giallo per un contatto in area fra Spagna ed un difensore, l’arbitro estrae il secondo giallo e quindi il rosso all’indirizzo dell’attaccante lasciando la Civitanovese in nove uomini, insorge la panchina rossoblu. La Jesina sembra avere la partita in pugno, con due uomini in più e quasi un tempo da giocare, ma di li a poco commette due ingenuità. Al 61’ Nazzarelli fa un’entrataccia su Domizi a centrocampo e prende il rosso diretto, passano cinque minuti e Giovannini già ammonito viene sanzionato con il secondo cartellino giallo e termina anzitempo la partita.

Si resta in campo in nove contro nove, ristabilita la parità numerica la Civitanovese costruisce la prima palla gol, al 69’ Strupsceki lancia in contropiede Pasqualini, il difensore arrivato al limite dell’area calcia con il destro, Pistola in tuffo salva la porta. L’imponderabile accade al 90’ Trudo va via a Passalacqua che lo atterra in area, è calcio di rigore, l’attaccante dal dischetto spiazza Testa e porta in vantaggio la Jesina, 1 a 0. La Civitanovese tenta l’ultimo assalto alla porta di Pistola, anche Testa si spinge in attacco sul calcio piazzato di Visciano, ma il risultato non cambia. Il finale è incandescente, dopo cinque minuti di recupero l’arbtro fischia la fine, quelli della Jesina vanno sotto la curva ma qualche giocatore della Civitanovese li raggiunge e vengono alle mani. La delusione è tanta in casa rossoblù, fanno festa quelli della Jesina.

Il tabellino:

JESINA (4-2-3-1): Pistola 6; Grillo 6, Lucarini 6, Baah Donkor 6 (22’ st , Giovannini 4,5); Capomaggio Polo 5,5 (11’ st Cordella 5,5), Zagaglia 6 (36’ st Belkaid ng); Marcucci 5,5 (6’ st Ciavarella ng) (25’ st Brega ng); Zandri 6, Nazzarelli 5; Trudo 7. A disp.: Sansaro, Mazzarini, Dentice, Giunti, Garofoli. All. Strappini.

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Testa 6; Pasqualini 6 (42’ st Ruggeri ng), Ballanti 6, Passalacqua 6, Cosignani 6; Visciano 6, Domizi 6; Buonavoglia 4,5, Valentini 5,5 (1’ st Candia 5,5), Strupsceki 6; Spagna 5. A disp.: Cannella, Mangiacapre, Giordani, Brunet, Ercoli, Bagnolo, Paolucci. All. Alfonsi.

TERNA ARBITRALE: Matteo Manis di Oristano 4 (Longarini di Macerata e Morganti di Ascoli Piceno).

RETE: st. 47’ rig. Trudo (J)

NOTE: osservato 1’ di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Antonio Juliano. Espulso Buonavoglia al 38’ del primo tempo per doppia ammonizione, Spagna al 55’ per doppia ammonizione, Nazzarelli al 61’ per fallo su Domizi e Giovannini al 66’ per doppia ammonizione. Ammoniti Trudo, Marcucci, Domizi, Ballanti, Valentini, Visciano, Alfonsi, Passalacqua. Calci d’angolo 2 a 2. Recupero: 7’ (2’+5′).