di Andrea Cesca

«Se all’inizio di questa stagione, la scorsa estate, mi avessero detto che sarebbe finita così avrei messo la firma. La Civitanovese ha vinto il campionato, ha perso la finale di Coppa Italia ai calci di rigore ma ci siamo rifatti nella finale per il titolo regionale di Promozione con il K Sport Montecchio, che si è rivelata una grande squadra, molto forte. Siamo contenti della nostra annata, soprattutto per la città e per i nostri tifosi. e la Civitanovese». Questo è il bilancio di fine anno del presidente del sodalizio rossoblu, Mauro Profili, il quale per l’ennesima volta richiama l’attenzione della città e dell’amministrazione comunale sulla squadra.

Presidente Profili, quali sono gli obiettivi della Civitanovese per il prossimo campionato di Eccellenza?

«Abbiamo un blasone grandissimo, ma siamo una neopromossa. Dobbiamo avere come obiettivo una salvezza tranquilla e puntare ai playoff. Non ci sentiamo di fare altri proclami. Per essere più ambiziosi serve la vicinanza di altri imprenditori locali e dell’amministrazione comunale, noi da soli non possiamo fare il passo più lungo della gamba, rischiamo di farci male e fare il male della Civitanovese».

La società si è messa subito al lavoro, sono stati confermati il direttore sportivo Giorgio Crocetti e l’allenatore Francesco Nocera.

«Abbiamo avuto qualche risposta sul campo, pensiamo di confermare qualche giocatore con il quale abbiamo già parlato. La prossima settimana ci mettiamo al lavoro per allestire una squadra competitiva».

In occasione della partita con il Casette Verdini al Polisportivo c’era Giuseppe Polverino, ex presidente dell’Ancona: potrebbe entrare in società?

«Polverino lo conosco da quando stava ad Ancona, è una persona stimata e ben voluta, seria. Ci è venuto a trovare per la conoscenza che aveva con me ma soprattutto con mister Nocera. A Polverino piace il calcio, il figlio lavora per l’Udinese. Può darsi che ci dia una mano. Noi aspettiamo la risposta della città, se viene qualcuno da fuori a darci una mano ben venga. Se il presidente non dovessi essere io sarà comunque uno di Civitanova, non sarà mai uno che viene da fuori».

Profili potrebbe lasciare la presidenza?

«Se viene un imprenditore forte che vuole fare il presidente non c’è nessun problema. L’importante è lavorare per la città e per la squadra portandola il più in alto possibile».

Avete già parlato con l’amministrazione comunale?

«Purtroppo lo stadio ha 60 anni, ci sono diversi interventi da fare. L’amministrazione comunale ne è a conoscenza, ci hanno promesso che provvederanno. Speriamo che per l’inizio del campionato di Eccellenza qualcosa si faccia, aspettiamo l’ok della Questura, so che il commissariato di Civitanova si è mosso. Spero che tutti abbiano un occhio di riguardo per questa Civitanovese».

Ieri sera dopo la partita gli esponenti di Civitanovese e K Sport Montecchio sono andati a cena insieme, il terzo tempo molto comune nel rugby sta prendendo piede in casa rossoblu; ricordiamo la merenda offerta dal presidente del Casette Verdini Paolo Pasquali al termine della partita di campionato al Polisportivo.

Il presidente del K Sport Montecchio, Enrico Tiboni, ha confermato le voci che trapelano da qualche settimana: «Per quanto riguarda l’eventuale fusione ci stiamo parlando, c’è una società sportiva vicino a noi che è l’Atletico Gallo Colbordolo che ha militato nel campionato di Eccellenza, abbiamo dei buonissimi rapporti con loro, dopo l’incontro che c’è stato penso che si andrà in quella direzione, siamo contenti di fare questo percorso insieme».

Ad oggi, quindi, sono diciassette le squadre che hanno diritto a partecipare al campionato di Eccellenza Marche 2023-24 vale a dire: Atletico Azzurra Colli, Atletico Gallo, Castelfidardo, Chiesanuova, Civitanovese, Fossombrone, Jesina, Maceratese, Montegiorgio, Montefano, Osimana, K Sport Montecchio, Sangiustese, Tolentino, Urbino, Valdichienti Ponte.

Un altro posto spetterà alla squadra vincente dei playoff di Promozione che iniziano in questo fine settimana.

Va detto che il Fossombrone, che ha vinto i playoff di Eccellenza Marche, sta disputando i playoff nazionali e in caso di vittoria salirebbe in Serie D. Aspettando che venga formalizzata la sempre più probabile fusione fra K Sport Montecchio e Atletico Gallo Colbordolo bisognerà aspettare ancora qualche settimana per avere l’ufficialità sulla composizione del girone del massimo torneo dilettantistico regionale.