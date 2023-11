di Andrea Cesca (foto di Federico De Marco)

Sfuma al 93’ il ritorno in testa alla classifica della Civitanovese. La squadra di Sante Alfonsi in vantaggio grazie ad un calcio di rigore di Becker al termine del primo tempo si fa riprendere al terzo minuto di recupero da Palmieri. Termina 1 a 1, pareggio giusto, anche perché la Sangiustese VP colpisce prima la traversa con Omiccioli poi il palo con Marini.

La Civitanovese non approfitta del rinvio per vento della partita fra il Castelfidardo e la capolista Urbino in programma al “San Giobbe” di Filottrano, Visciano e compagni restano in seconda posizione di classifica da questa sera in coabitazione con il Chiesanuova, il ritardo dalla vetta si è assottigliato ad un punto. L’ottavo risultato utile consecutivo lascia un po’ di amaro in bocca, la vittoria sembrava cosa fatta. L’uscita dal campo di Visciano ha pesato nell’economia del gioco. Va detto che la partita è stata fortemente condizionata dalle raffiche di vento, soprattutto nel primo tempo.

E’ un derby a tinte rossoblù quello che va in scena al comunale di Villa San Filippo, una sorta di testa coda del campionato di Eccellenza. La Sangiustese VP penultima in classifica ospita la Civitanovese seconda forza del torneo. La squadra allenata da Ruben Dario Bolzan, un ex, manca l’appuntamento con la vittoria dalla prima giornata di campionato, la truppa di Sante Alfonsi viene da sette risultati utili consecutivi ma gli ultimi due pareggi a reti bianche ne hanno rallentato la corsa a scapito del primato in graduatoria. Gli obiettivi sono diversi dopo nove giornate ma entrambe le compagini hanno bisogno di punti. Per Civitanovese si tratta della terza partita nell’arco di una settimana, la fatica potrebbe farsi sentire, in compenso Paolucci e compagni una volta tanto sono al gran completo; Falkenstein va nuovamente in tribuna. Tra i padroni di casa sono indisponibili Andrea Lattanzi e Del Brutto, in settimana si sono separate le strade con i giocatori Henri Shiba e Davide Bianchi «per scelta tecnica i due giocatori non rientrano più nel progetto rossoblù».

Il vento spazza il terreno di gioco e condiziona la partita, prima del fischio di inizio viene osservato 1’ di raccoglimento per le vittime dell’alluvione in Toscana. In tribuna c’è anche Antonio Pantanetti, anima della Sangiustese che fu. Sante Alfonsi cambia mezza squadra rispetto alla partita con il Montegranaro di mercoledì scorso, partono titolari Cosignani, Ballanti, Strupsceki, Ercoli e Brunet. Il settore riservato alla tifoseria ospite è completamente occupato dagli ultras arrivati dalla costa. Si gioca palla a terra per ovvie ragioni, ciò nonostante la tempesta Domingos che nelle Marche ha sprigionato la sua furia con forti raffiche di vento cambia la traiettoria dei passaggi; quando Ballanti spazza la palla in fallo laterale la stessa rimane incredibilmente in campo e termina in calcio d’angolo. Il presidente della Civitanovese Mauro Profili incita i suoi dagli spalti, all’11’ un tiro cross di Brunet viene smanacciato da Shiba.

La Sangiustese potrebbe sbloccare il risultato al 25’, al termine di una bella azione sulla destra la palla termina ad Omiccioli, il sinistro dal limite dell’area scheggia la traversa. La misura dei passaggi e delle giocate sono fortemente influenzate, il cross in area diventa un terno al lotto, la Civitanovese va alla conclusione con Pasqualini al 36’, palla alta. Il problema del gol che ha accompagnato la Civitanovese nelle ultime uscite viene amplificato dalle condizioni atmosferiche, la Sangiustese va tiro con Tulli al 43’, palla sul fondo. Prima del riposo un invenzione di Strupsceki consente alla Civitanovese di sbloccare il risultato, il numero 7 viene steso in area da Sopranzetti, l’arbitro assegna senza esitazione in calcio di rigore, sul dischetto degli undici metri va Becker, portiere da una parte, palla dall’altra, 0 a 1, terzo gol in campionato per l’argentino.

All’inizio del secondo tempo gli ultras della Civitanovese espongono lo striscione “Verità e giustizia per Luca” il tifoso della Sambenedettese, fratello di Massimiliano Fanesi, rimasto gravemente ferito alla testa dopo la partita con il Vicenza sette anni orsono. Il vento cala di intensità ad inizio ripresa, la Sangiustese spinge alla ricerca del pareggio, al 50’ Marini colpisce il palo sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Omiccioli. La Civitanovese replica con Strupsceki, Shiba para in due tempi, poi un destro a spiovere di Pasqualini sfiora la traversa. L’ingresso di Palmieri da vivacità alla manovra d’attacco dei padroni di casa, Minella manca l’impatto con il pallone sul cross dalla destra. Sangiustese va ancora vicina al pareggio al minuto 82’: una sassata di Marini dal limite dell’area trova Testa pronto alla respinta, sulla ribattuta di testa quasi a colpo sicuro Palmieri sfiora il palo. All’ultimo assalto i padroni di casa agguantano il pareggio: calcio d’angolo di Tombolini dalla destra, sulla corta respinta della difesa irrompe il destro di Palmieri, palla a fil di palo, 1 a 1.

Il tabellino:

SANGIUSTESE VP (4-3-3): Shiba Klejvis 6; Calcabrini 6 (21’ st Sfasciabasti ng), Sopranzetti 6 (47’ st Ouedraogo ng), Pigini 6, Salvatelli 6 (36’ st Tombolini ng); Marini 6,5, Omiccioli 6,5, Trillini 5,5 (14’ st Proesmans ng); Tulli 6, Minella 5,5, Monachesi 5,5 (6’ st Palmieri 7). A disp.: Cingolani, Sauchelli, Orlietti, Del Gobbo. All.: Bolzan.

CIVITANOVESE (4-3-3): Testa 6; Pasqualini 6,5, Ballanti 6, Passalacqua 6, Cosignani 6; Visciano 6 (9’ st Ruggeri 5,5), Domizi 6; Ercoli 5,5 (22’ st Spagna ng), Becker 7 (14’ si Candia ng), Strupsceki 7 (45’ st Mangiacapre ng); Brunet 6 (39’ st Guedack ng). A disp.: Cannella, De Vito, Bagnolo, Paolucci. All.: Alfonsi.

TERNA ARBITRALE: Luca Pasqualini di Macerata (assistenti Serenellini di Ancona e Longarini di Macerata).

RETI: pt. 44’ rig. Becker (C); st 48’ Palmieri (S).

NOTE: 1’ di raccoglimento per onorare le vittime dell’alluvione in Toscana. Spettatori 700 circa. Calci d’angolo 6 a 3 per la Sangiustese. Ammoniti Strupsceki, Visciano, Salvatelli, Alfonsi, Ruggeri, Pigini, Sopranzetti, Mangiacapre. Recupero: 8’ (3’+6’).