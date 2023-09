di Andrea Cesca

Colpo di scena alla Civitanovese. A meno di tre giorni dall’inizio della stagione ufficiale è divorzio fra il sodalizio rossoblu e l’allenatore Francesco Nocera. La separazione è arrivata ieri sera al termine di un duro faccia a faccia con la dirigenza guidata dal patron Profili. Un fulmine a ciel sereno dopo la presentazione della squadra avvenuta martedì scorso a piazza Conchiglia. Insieme a Nocera lascia la Civitanovese il vice Marco Bucci. La società ha incaricato l’allenatore della squadra Juniores, Roberto Cottone, di svolgere gli allenamenti fino al derby di Coppa Italia con la Maceratese in programma domenica al Polisportivo.

Francesco Nocera aveva guidato la Civitanovese alla vittoria del campionato di Promozione nella passata stagione ed aveva ottenuto la conferma da parte della società al termine della stagione ufficiale: dopo la partita contro il K Sport Montecchio valida per l’assegnazione del titolo regionale vinta dai rossoblù ai calci di rigore il presidente Mauro Profili aveva annunciato la permanenza di Nocera sulla panchina della prima squadra. Il tecnico campano, lo ricordiamo, aveva vinto anche un campionato di Prima categoria a Civitanova con Profili presidente nella stagione 2017-18.

Nonostante le raccomandazioni alla squadra di Fabio Brini, ospite a piazza Conchiglia in occasione della presentazione «seguite lo staff tecnico» aveva detto l’ex portiere ora allenatore, la società deve trovare subito un sostituto.

La società ha diffuso un comunicato di poche righe per rendere noto l’accaduto: “Dopo la decisione assunta da mister Nocera ai quali vanno i ringraziamenti per i risultati conseguiti, la Civitanovese chiede il massimo sostegno alla squadra a pochi giorni dall’atteso derby di Coppa Italia contro la Maceratese”.

A proposito del derby viste le numerose richieste per acquistare i biglietti in prevendita la società Civitanovese si è attivata con ulteriori punti di prevendita: Tabaccheria Piscitelli corso Umberto I, Pasticceria Ternana via Duca degli Abruzzi, Bar principale del centro commerciale Cuore Adriatico. La sede sociale resterà aperta sabato 2 settembre dalle 9,30 alle 12 e dalle 16 alle 19e domenica 3 settembre dalle 9 alle 12.

Dopo il tesseramento del difensore centrale Andrea De Vito il direttore sportivo Giorgio Crocetti ha messo a segno un altro colpo di mercato: Lorenzo Pasqualini esterno sinistro classe ‘89 lo scorso anno in forza al Porto d’Ascoli in serie D vestirà la maglia della Civitanovese dove ritrova gli ex compagni Spagna, Testa e Passalacqua.