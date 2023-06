di Laura Boccanera

«Avere lo stadio nuovo sarebbe bellissimo, ma al momento le risorse sono solo quelle del Comune, se in futuro potessimo intercettare altri fondi non è escluso che sarà possibile farlo. Al momento sono previste manutenzioni e interventi migliorativi». Il sindaco Fabrizio Ciarapica risponde alla richiesta del presidente della civitanovese Mauro Profili di vicinanza ai colori rossoblu dopo la vittoria del campionato e la promozione in Eccellenza (leggi l’intervista).

Ciarapica assicura sulla presenza dell’amministrazione per le manutenzioni al campo sportivo, ma per ora, progetti più ambiziosi non sono previsti o prevedibili. «Con Mauro ci sentiamo spesso – dice il primo cittadino- e c’è anche un bel rapporto di amicizia, siamo consapevoli che il Polisportivo è una struttura vecchia e ci metteremo mano. Essendo cresciuta la squadra di categoria con la vittoria saranno necessari anche cambiamenti e con l’ufficio tecnico ci siamo già mossi per stanziare le risorse per la sostituzione delle lampade con i led così da avere un impianto più ecologico e consumi più contenuti. Saranno probabilmente necessari anche interventi più sostanziali perché l’omologazione sarà più rigida. Con questa amministrazione la Civitanovese ha avuto la gestione dell’impianto e l’attenzione verso la squadra da parte nostra è sempre di grande considerazione».

Ciarapica però frena sull’ipotesi di un nuovo impianto sportivo: «Uno stadio nuovo lo vorremmo tutti – dice – purtroppo nel Pnrr non sono previste risorse per questo tipo di interventi, non possiamo neanche accedere come ha fatto Macerata per l’Helvia Recina ai fondi ai quali ha avuto accesso in quanto capoluogo. Non è escluso che finanziamenti possano esistere in futuro e se così fosse li intercetteremo. Al momento le risorse a disposizione sono quelle del bilancio comunale e ci occuperemo della manutenzione e sicurezza e quanto sarà necessario per il cambio di categoria, altro al momento non è possibile».