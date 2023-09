di Andrea Cesca (foto di Michele Carbonari)

I numeri 9 decidono il derby di coppa. Minnozzi porta in vantaggio la Maceratese, Paolucci pareggia i conti per la Civitanovese. Tutti e due su calcio di rigore le reti, nel secondo tempo, nell’arco di sei minuti. E’ stata una bella sfida in campo, grande spettacolo sugli spalti.

La partitissima non ha tradito le attese, bella, vibrante. Al triplice fischio finale le squadre sono andate a prendersi i meritati applausi sotto alle rispettive tifoserie. La Maceratese partiva favorita, ma il pareggio è giusto. La squadra di Roberto Cottone ha costruito più occasioni da rete nel primo tempo, quella di Lattanzi ne ha fallite due nella ripresa con Cirulli e Napolano (quest’ultima clamorosa). La prima gara ufficiale della stagione fa ben sperare entrambe le società.

Davvero bello il colpo d’occhio al Polisportivo. Gli spalti offrono spettacolo, come sempre in occasione del derby per eccellenza; sono 520 biglietti venduti a Macerata per il settore ospiti. Gli sfottò iniziano prima del fischio di inizio, la direzione della partita è affidata ad un arbitro della sezione di Fermo, Lorenzo Carlo Ferroni.

In tribuna tanti volti noti, politici e sportivi, dal sindaco e vice sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica e Claudio Morresi a Giovanni Pagliari, Giancarlo Giulietti, Carlo Ripari, Luigi Bugiardini, Daniele Marinelli, Sauro Trillini. Davide De Filippis candidato alla panchina della Civitanovese si sistema nel settore ospiti insieme agli ultras rossoblu.

Dopo le dimissioni “a sorpresa” di Francesco Nocera sulla panchina della Civitanovese va Roberto Cottone, allenatore della formazione Juniores rossoblu. Tra i padroni di casa non sono disponibili Passalacqua, Bagnolo e Tizi, quest’ultimo con le valige in mano. La Maceratese manda in panchina l’ultimo arrivato Ruani, sono assenti gli under Amico, Iulitti e Luciani.

Le squadre entrano in campo dopo una lunga attesa, la partita inizia con venti minuti di ritardo sull’orario stabilito. Bella la coreografia messa in scena da entrambe le tifoserie. Cottone e Lattanzi disegnano due formazioni molto offensive. Strano da una parte e Becker dall’altra vanno alla conclusione ma non inquadrano la porta. Spagna cade in area e invoca l’intervento dell’arbitro che lascia correre. I ritmi sono sostenuti nonostante le temperature di questa estate settembrina. Lattanzi si sgola, Cottone passeggia nervosamente. Al 14’ un calcio di punizione di Visciano “spizzato” da Paolucci viene respinto da Gagliardini, Spagna dal dischetto del rigore calcia alto la prima occasione da rete.

I cori sono incessanti, l’adrenalina sale. Testa esce sui piedi di Cirulli, al 25’ ancora Spagna va vicino alla segnatura con una diagonale rasoterra. Civitanovese ancora pericolosa al 32’ Gagliardini in uscita anticipa Spagna, Garcia nel giorno del suo compleanno calcia al volo fuori. Anche Minnozzi cade in area, ma in questo caso sono più i tifosi che il diretto interessato a protestare. La quarta palla gol per la Civitanovese capita sui piedi di Paolucci al 40’ il capitano a tu per tu con il portiere si fa ipnotizzare da Gagliardini.

La Maceratese non dispiace in fase di palleggio ma la porta di Testa non corre pericoli a differenza del collega Gagliardini.

La ripresa si apre con il calcio di rigore per la Maceratese: Cirulli va via sulla destra a Cosignani che lo stende appena entrato in area. Sul dischetto Minnozzi calcia forte a mezza altezza, Testa intuisce ma la traiettoria è angolata, 0 a 1.

Il pareggio della Civitanovese arriva sempre dagli undici metri, al 61’ Spagna dopo aver ricevuto la palla da Becker viene messo a terra da Martedì, l’arbitro indica il dischetto: Paolucci spiazza Gagliardini, il rasoterra colpisce il palo interno e termina in rete, 1 a 1. La Maceratese è nuovamente pericolosa con Cirulli il destro rasoterra viene respinto sulla linea di porta da Garcia, Napolano al 68’ cicca clamorosamente la palla a due passi dalla linea di porta su assist di D’Ercole.

Esce Lanari, Visciano arretra difensore centrale, il ritmo della partita cala di intensità. A sette minuti dalla fine Sensi già ammonito si prende il secondo cartellino giallo per un fallo su Becker, Maceratese in dieci uomini, Strano arretra la propria posizione al fianco di Moschetta. La Civitanovese prova a sfruttare la superiorità numerica, in pieno recupero Mangiacapre calcia da buona posizione, Gagliardini para. Domenica prossima parte il campionato. Civitanovese-Urbino e Maceratese-Chiesanuova.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-4-2): Testa 6; Pasqualini 6,5, Ballanti 6,5, Lanari 6 (20’ st Ruggeri ng), Cosignani 5,5; Garcia 6, Visciano 6, Domizi 6 (44’ st Ercoli ng), Becker 6,5 (39’ st Mangiacapre ng); Spagna 7 (35’ st Falkenstain ng), Paolucci 6,5. A disp. Cannella, Mercoldi, Strupsceki, Ercoli, Bernardini, Giordani. All. Cottone

MACERATESE (4-3-3): Gagliardini 6; Chimezie 6 (26’ st Ruani ng), Sensi 5,5, Moschetta 6, Martedì 6; Tortelli 6, Strano 6,5, Napolano 6 (40’ st Nicolosi ng); Cirulli 7 (40’ st Consoli ng), Minnozzi 6,5 (26’ st Perri ng), Di Ruocco 5,5 (17’ st D’Ercole 6). A disp. Marchegiani, Mancini, Pagliari, Marcolini. All. Lattanzi

TERNA ARBITRALE: Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo (Serenellini e Baldoni di Ancona)

RETI: st. 10’ rig Minnozzi (M), 16’ rig. Paolucci (C)

NOTE: osservato 1’ di raccoglimento per le vittime dell’incidente ferroviario di Brandizzo. Spettatori 2.500 circa. Calci d’angolo 2 a 1. Espulso Sensi (M) all’83’. Ammoniti Becker, Sensi, Moschetta, Minnozzi, Pasqualini, Ruggeri. Recupero: 7’ (2’+5′).