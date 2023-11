di Andrea Cesca

La Civitanovese si riprende il primo posto in classifica, stavolta in solitaria. La squadra di Sante Alfonsi si aggiudica la partitissima con il K Sport Montecchio Gallo grazie ad una rete di Bagnolo e sale sul gradino più alto del podio. Tre punti voluti e meritati per le occasioni da rete create nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo. Il gol del successo porta la firma di Bagnolo, il numero 10 qualche minuto prima aveva colpito la traversa. I tre puti uniti al nono risultato utile consecutivo arrivati ad un terzo della stagione regolare promuovono la Civitanovese tra le big del campionato. L’Urbino deve recuperare la partita con il Castelfidardo rinviata per vento, si giocherà il 22 novembre. Intanto Paolucci e compagni possono fare festa.

E’ stata una settimana tormentata in casa Civitanovese. Di ritorno dalla trasferta con la Sangiustese hanno tenuto banco le condizioni di salute di Visciano, uscito dal campo per un colpo al costato e sottoposto alle radiografie del caso . Poi c’è stata la separazione da Garcia, l’attaccante prima è stato messo fuori rosa poi è stato svincolato. Infine Spagna e Strupsceki, entrambe infortunati: il primo ha avuto una leggera ricaduta, più serio il problema muscolare accusato dall’esterno offensivo argentino. Il sodalizio rossoblù resta vigile sul mercato, tra i possibili rinforzi si fa il nome dell’argentino Gonzalo Palpacelli, attaccante classe 1997.

Il K Sport Montecchio Gallo si presenta al Polsiportivo senza Barattini (grave infortunio al ginocchio, stagione finita per il giocatore, la società è decisa a tornare sul mercato) ma ritrova Peluso dall’inizio, decisivo contro l’Urbania. Rientra Dominici Eugenio dalla squalifica. La Civitanovese ha affrontato e vinto ai calci di rigore contro il K Sport Montecchio (prima della fusione estiva con l’Atletico Gallo) il 1 giugno scorso nella sfida valida per l’assegnazione del titolo regionale di Promozione.

Al Polisportivo si affrontano due neopromosse, ma a giudicare dalle ambizioni dichiarate soprattutto dai pesaresi la partita è un banco di prova molto importante. Visciano stringe i denti e parte titolare, in tribuna al fianco del direttore generale Claudio Cicchi c’è Maurizio Gagliardini, una presenza costante in queste ultime settimane. “Fate come noi, non mollate mai” recita lo striscione esposto dagli ultras rossoblu. Il K sport parte forte, al 1’ Magnanelli crossa in area dalla destra, la sforbiciata di Peroni viene deviata in angolo con la punta delle dita da Testa. La Civitanovese reagisce e al 6’ sciupa una occasione da gol clamorosa: Becker mette in azione Brunet, il numero 9 entra in area, dribbla anche il portiere e calcia a porta vuota, il tiro però è debole, Nobili e Paoli recuperano e salvano il risultato. “Bentornato tra gli ultras, bentornato Capità” scrivono ancora i tifosi rossoblù. Visciano al quarto d’ora prova la conclusione dalla distanza, palla sul fondo. Il K Sport Montecchio si rende nuovamente pericoloso alla mezzora con un tiro cross di Peluso, la palla attraversa la linea di porta ma nessuno dei compagni riesce ad intervenire. La Civitanovese alza il ritmo e nell’arco di quattro minuti va tre volte vicina al gol: al 36’ Bagnolo calcia dal limite dell’area con il sinistro e scheggia la traversa, poi una triangolazione Brunet-Visciano-Brunet mette il numero 9 davanti ad Andreani, il portiere respinge a terra, poi spazza la difesa. Al 40’ Becker calcia una punizione dal limite, il destro aggira la barriera, la palla sembra destinata in fondo al sacco, il portiere si supera e con la mano la “ricaccia” fuori. Prima del riposo arriva il meritato vantaggio: Ercoli serve Bagnolo, il mancino del numero 10 stavolta è preciso, palla in rete, Civitanovese in vantaggio, 1 a 0.

Lilli chiama subito un cambio in avvio di ripresa, dentro Del Pivo per Peroni. Passalacqua spende un cartellino giallo per rimediare ad un errato disimpegno di un compagno che mette in moto Peluso. Da Urbino arriva la rete del raddoppio del Tolentino, la Civitanovese assapora il primo posto in classifica in caso di vittoria. Il raddoppio lo sfiora al 67’ Becker con un tiro dal limite dell’area, la palla sfiora incrocio. La squadra di Sante Alfonsi è in controllo, l’allenatore richiama Visciano sceso in campo con l’ausilio di antidolorifici. Affiora un po’ di nervosismo tra gli ospiti, il K Sport Montecchio Gallo nelle battute finali perde per espulsione Nobili (rosso diretto), Testa non deve effettuare interventi di rilievo. L’ultimo ad arrendersi è Peluso, il sinistro incrocia i guantoni del portiere.

“O mamma mamma mamma sai perché mi batte il corazon?” cantano gli ultras della Civitanovese al triplice fischio finale. I rossoblù sono in testa con due punti di vantaggio su Urbino e Chiesanuova dopo la decima giornata. I tifosi sognano ad occhi aperti.

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Testa 6,5; Pasqualini 6,5 , Ballanti 6,5, Passalacqua 6,5 , Cosignani 6 (17’ st Mangiacapre ng); Visciano 7 (23’ st Ruggeri ng), Domizi 6; Becker 6, Bagnolo 7 (21’ st Paolucci), Ercoli 6 (17’ st Candia ng); Brunet 6 (36’ st Giordani ng). A disp.: Cannella, De Vito, Lanari, Ruggeri; Falkenstein. A disp.: Alfonsi.

K SPORT MONTECCHIO GALLO (4-1-3-2): Andreani 7; Dominici Giovanni 6, Nobili 5, Paoli 6, Baruffi 5,5 (16’ st Pizzagalli ng); Dominici Eugenio 6; Sciamanna 5,5 (16’ st Mazzari ng), Magnanelli 6, Peroni 6 (1’ st Del Pivo 6); Peluso 6,5, Torelli 5,5 (33’ st Notariale ng). A disp.: Elezaj, Franca, Giunti, Baldelli, Fabbri. All. Lilli.

Terna arbitrale: Luca Rosini di Livorno (assistenti Sannucci di Macerata e Belogi di Ancona).

Reti: pt. 44’ Bagnolo (C).

Note: spettatori 500 circa. Calci d’angolo 4 a 2. Espulso al 42’ del secondo tempo Nobili per proteste. Ammoniti Cosignani, Passalacqua, Visciano . Recupero: 6’ (1’+5’).