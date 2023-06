La B-Chem main sponsor della Civitanovese per la stagione 2023/24. Ieri, il ricevimento in Comune con la presentazione della nuova maglia. Il vicesindaco e assessore allo Sport Claudio Morresi ha tenuto a battesimo, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’abbinamento tra l’azienda civitanovese e la società sportiva. Il ricevimento della delegazione si è svolto ieri mattina a Palazzo Sforza. La B-Chem è un’azienda leader nel suo settore ed è da sempre vicina al mondo sportivo. «Il mio impegno è per il progetto sportivo, per l’appartenenza alla maglia e alla città e soprattutto deve essere da sprone per i tanti imprenditori che possono tornare a sostenere concretamente la Civitanovese Calcio», con queste parole Maurizio Bernardi, amministratore unico della B-Chem ha salutato questo nuovo connubio.

«Ringrazio Maurizio per aver deciso di partecipare al nostro progetto sportivo – ha esordito il presidente della Civitanovese Calcio Mauro Profili – ci onora che un importante imprenditore civitanovese come lui, ci metta l’impegno e la faccia. Mi auguro che altri suoi colleghi accolgano l’invito a sostenere la Civitanovese Calcio». «Ci aspetta una stagione sportiva impegnativa e dura – ha poi proseguito Profili – Il nostro impegno è di crescere progressivamente, mantenere la nuova categoria conquistata sul campo e magari toglierci qualche soddisfazione cammin facendo».

Il vicesindaco Morresi ha manifestato soddisfazione per l’importante unione raggiunta ed auspica che altri imprenditori locali seguano l’esempio di Bernardi. «Tra gli impegni dell’Amministrazione comunale – sottolinea Morresi – c’è quello di rendere presentabile lo stadio che manifesta tutti i suoi anni. Da parte mia rinnovo la vicinanza del Comune alla società che più di tutte rappresenta la storia sportiva della città e che quest’anno è volata in Eccellenza regalandoci una grande gioia».