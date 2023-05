di Andrea Cesca

La Civitanovese chiude il campionato con l’ennesima vittoria, la ventesima. Al Polisportivo, di fronte alla tifoseria festante, la squadra allenata da Francesco Nocera batte per 2 a 1 il Casette Verdini con le reti di Garcia e Mandolesi, di Ulivello la rete del momentaneo pareggio ospite.

Resta da giocare l’ultima partita, quella con il K Sport Montecchio che ha trionfato nel girone A per il titolo regionale di Promozione. Si disputerà il primo giugno alle 20,45 a Civitanova. La settimana entrante dovrebbe riservare novità per quanto riguarda la prossima stagione, ad assistere alla partita l’ex presidente dell’Ancona Giuseppe Polverino insieme a Roberto Cottone. A proposito, patron Profili ha intenzione di organizzare una festa con tifosi al Polisportivo proprio giovedì sera, quando vorrà dare anche novità in seno alla dirigenza. Nel frattempo, la prima ufficialità riguarda Giorgio Crocetti, che resta direttore sportivo. Sulla sponda avversaria, invece, Roberto Lattanzi è sempre più vicino alla Maceratese, notizia confermata dallo staff della Casette Verdini: «Per te oggi è un’anticipazione del derby». A fine partita, terzo tempo a base di porchetta, portata dal presidente ospite Paolo Pasquali.



L’ultima partita della regular season mette di fronte Civitanovese e Casette Verdini, i rossoblù tornano in campo dopo il turno di riposo. C’è aria di festa al Polisportivo, le due squadre hanno poco o nulla da chiedere alla partita avendo già raggiunto i rispettivi obiettivi. Nocera manda in campo la migliore formazione, nelle file ospiti c’è Ulivello capocannoniere del campionato.

La Curva Nord occupata dai tifosi rossoblù alza subito lo striscione “Emilia Romagna tieni duro” poi a seguire “Sua Eccellenza Civitanova è tornata”. Sejfullai all’11’ chiama alla parata Taborda. La replica della Civitanovese con Paolucci al 21’, Grifi non si fa sorprendere. Un minuto dopo Garcia servito a centro area da Visciano sblocca il risultato, 1 a 0, e va a fare festa sotto ai tifosi. Le squadre non si risparmiano nonostante il caldo, la Civitanovese vuole riscattare la sconfitta contro l’Aurora Treia. Sejfullai va alla conclusione dal limite al 40’, blocca Taborda.

Un giro di lancette più tardi Ulivello scatta sul filo del fuorigioco, incrocia con un il destro e fa 1 a 1, ventesimo gol per il bomber. Roberto Lattanzi, ex di turno, dato sulla panchina della Maceratese la prossima stagione, applaude.

Tra il primo e il secondo tempo sfilano la scuola calcio e il settore giovanile della Civitanovese. Polverino si intrattiene a parlare con il presidente Mauro Profili e Daniele Maria Angelini, a breve ci potrebbero essere novità in seno alla società.

La seconda frazione inizia con un gran tiro di Giordani alzato sopra la traversa da Grifi, poi Paolucci e Mandolesi in contropiede falliscono il raddoppio. La Civitanovese insiste, al quarto d’ora i padroni di casa reclamano per un fallo di mano in area, poi Grifi salva sul colpo di testa di Mandolesi. Prima di essere richiamato in panchina Ulivello si rende ancora pericoloso, ma al 76’ la Civitanovese è di nuovo in vantaggio: Mandolesi approfitta una grave incertezza di Menchi, controlla bene il pallone nello stretto e supera Grifi, 2 a 1.

Stasera festa promozione della Civitanovese al Dune Chalet (ex Batik), domani pomeriggio si replica a Piazza Conchiglia.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-3-3): Taborda 6 (37’ s.t. Cannella n.g.); Marconi 6, Ballanti 6, Trombetta 6, Ruggeri sr 6; Giordani 6 (30’ s.t. Cosignani n.g.), Visciano 6,5, Strupsceki n.g. (30’ p.t. Mandolesi 7); Galli 6 (5’ s.t. Becker 6), Paolucci 6 (22’ s.t. Cipriani n.g.), Garcia 7. A disp.: Rapagnani, Foresi, Ruggeri jr, Greco. All.: Nocera.

CASETTE VERDINI (4-4-2): Grifi 7; Bordi 6, Tacconi 6, Menchi 5,5 (39’ s.t. Ghannaoui n.g.), Tidei 6 (35’ s.t. Romanski n.g.); Lami 6 (22’ s.t. Barchetta n.g.), Tidiane 6, Russo 6; Malaccari 6; Ulivello 7 (29’ s.t. Ribichini n.g.), Sejfullai 6 (43’ s.t. Capozucca n.g.). A disp.: Ciminari, Maffei, Pianelli, Ramadori, Barchetta. All.: Lattanzi.

TERNA ARBITRALE: Jacopo Alfonsi di San Benedetto del Tronto (Morganti di Ascoli Piceno e Zarletti di San Benedetto del Tronto).

RETI: 21’ p.t. Garcia (C), 41’ p.t. Ulivello (CV); 31’ s.t. Mandolesi (C).

NOTE: spettatori 400 circa. Ammoniti Marconi, Paolucci, Giordani, Cipriani. Calci d’angolo 6 a 2. Recupero: 5’ (1’+4′).