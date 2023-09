di Andrea Cesca

I tifosi della Civitanovese hanno deciso di disertare il derby di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo allo stadio Helvia Recina di Macerata. L’orario di inizio della partita, fissato alle 15,30 di un giorno feriale, non trova d’accordo gli ultras rossoblù del gruppo “Piazza Conchiglia”. Una dura presa di posizione, dopo che la società presieduta da Mauro Profili aveva chiesto di poter posticipare il fischio d’inizio. Il derby in notturna avrebbe richiamato tanta gente sugli spalti, ma le esigenze di ordine pubblico hanno avuto la meglio.

«Noi al derby di Coppa Italia non ci saremo» scrivono in un comunicato gli ultras di Piazza Conchiglia e spiegano: «Iniziamo dicendo quanto questa sia una decisione sofferta e senza precedenti, ma a queste modalità non ci stiamo. Tutti sanno quanto è importante il derby in una piazza come la nostra, parliamo di una partita che non contrappone due squadre bensì due città e che, per questo, tutti devono avere la possibilità di vivere. Farla giocare di mercoledì alle 15,30 è un’offesa e una mancanza di rispetto. Invitiamo tutti quelli che hanno a cuore i colori rossoblù a disertare la partita e lasciare vuoto il settore ospiti. Ricordando che avremo presto la possibilità di tornare a far sentire ai ragazzi quella carica che solo una passione come la nostra sa dare nel derby di campionato del 1/10».

La partita di andata giocata al Polisportivo e terminata sul risultato di 1 a 1 è stata un autentico spettacolo, soprattutto sugli spalti, dove non si sono registrati incidenti. Duemila e cinquecento spettatori, forse più, oltre cinquecento arrivati dal capoluogo, hanno allietato una giornata di sport come poche.

Dopo il pareggio del Polisportivo per superare il turno la squadra di Sante Alfonsi dovrà vincere o pareggiare mettendo a segno almeno due reti. Nel caso si dovesse registrare un altro pareggio per 1 a 1 sarebbero i calci di rigore a stabilire chi passerà il turno per affrontare la vincente di Sangiustese-Tolentino.

La Civitanovese domenica prossima nella seconda giornata di campionato sarà impegnata al “Diana” di Osimo. Sono certe le assenze per infortunio di Spagna, Testa e Passalacqua, oltre a quella di Paolucci per squalifica. La possibilità che la dirigenza possa tornare sul mercato non è remota, a proposito il direttore sportivo Giorgio Crocetti afferma: «Aspettiamo prima l’esito degli esami ai quali si sottoporranno i nostri giocatori».