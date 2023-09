di Andrea Cesca

Sante Alfonsi mette la parola fine alle voci di mercato che riguardano la Civitanovese proprio alla vigilia del derby di Coppa contro la Maceratese, in programma domani all’Helvia Recina. «Il campo domenica scorsa ad Osimo ci ha dato la riposta. C’erano numerose assenze ma chi ha giocato ha fatto una grande partita, questo significa che stiamo bene così. La rosa è ampia, alcuni ragazzi possono ancora crescere». Il modulo ad una punta utilizzato al Diana, con l’argentino Brunet che ha fatto reparto da solo, potrebbe essere il prescelto dall’allenatore sambenedettese anche nei prossimi impegni. Allo stadio Helvia Recina di Macerata torna disponibile Paolucci, saranno ancora assenti causa infortunio Spagna, Passalacqua e Testa oltre a Garcia volato in Argentina per problemi familiari; un viaggio “programmato” il giocatore farà ritorno in Italia tra fine mese e i primi di ottobre. Non ci sarà ancora De Vito in ritardo di preparazione mentre Bernardini è stato svincolato.

Per superare il turno di Coppa Italia la Civitanovese dovrà vincere o pareggiare mettendo a segno almeno due reti. In caso di parità per 1 a 1, lo stesso risultato della gara di andata, sarà la lotteria dei calci di rigore a stabilire chi andrà avanti. Il derby con la Maceratese ha un sapore speciale, giocarlo di mercoledì pomeriggio senza il sostegno dei propri tifosi che hanno deciso di disertare lo stadio in disaccordo con l’orario di inizio, toglierà parecchio al fascino della partita. Che squadra manderà in campo Sante Alfonsi? «La società mi ha lasciato carta bianca – risponde l’allenatore -. Valuteremo insieme ai ragazzi, qualcuno è acciaccato, qualcun altro è stanco. Siamo ancora in emergenza, potrò fare qualche cambiamento. I tifosi ci hanno spiegato le ragioni della loro assenza mercoledì a Macerata e noi ci teniamo a fare bene».

Sarà il primo derby per Alfonsi, nella gara di andata al Polisportivo la Civitanovese in panchina aveva il tecnico della Juniores Cottone. «La Maceratese è una squadra molto organizzata con ottimi giocatori, è una forte candidata alla vittoria del campionato. Ottima squadra e anche ottimo allenatore». Cosa ha chiesto la società a Sante Alfonsi per questa stagione? «Il campionato è importante, il livello si è alzato, noi siamo una neopromossa. Mi ha chiesto di raggiungere la salvezza il prima possibile, poi se ci sarà modo proveremo a toglierci qualche soddisfazione. So di avere una buona squadra, diversi giocatori già li conoscevo». Il tecnico conclude con una raccomandazione dopo la bella partita di Osimo coincisa con la vittoria: «Azzeriamo tutto. Nel calcio si parte sempre da zero in ogni partita. Restiamo con i piedi per terra».